Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 e a Netflix divulgaram no começo desta segunda-feira (28) o primeiro trailer da quarta temporada da aclamada série Drive to Survive, que mostra os bastidores da principal categoria do automobilismo mundial. A divulgação vem antes da chegada da nova safra de episódios à plataforma, marcada para o dia 11 de março.

O vídeo, com pouco mais de um minuto de duração, evita mostrar quais assuntos serão abordados ao longo da temporada, mas traz grandes imagens da temporada, como o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em Silverstone e a batida de Nicholas Latifi nas voltas finais de Abu Dhabi, fundamental para a conquista do título do holandês.

Como já era esperado, Mercedes e Red Bull foram os principais destaques, devido à intensa disputa pelos títulos de 2021.

Veja abaixo o trailer:

"A quarta temporada mais uma vez levará os fãs aos bastidores para testemunhar em primeira mão como os pilotos e equipes se preparam para lutar pela vitória em uma das temporadas mais dramáticas do esporte até hoje", disse um comunicado de F1 e Netflix divulgado no início do mês.

"Prepare-se para mergulhar em ferozes rivalidades, pódios inesperados e a intensa batalha pelo título entre Mercedes e Red Bull, enquanto a pressão atinge o nível mais alto de todos os tempos dentro e fora do grid."

A série será novamente produzida pela Box to Box Films, com o vencedor de Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) como produtores executivos.

O sucesso das três primeiras temporadas de Drive to Survive ajudou a elevar o perfil global da F1 e atrair público em todo o mundo, desfrutando de um sucesso particular nos Estados Unidos. A terceira fez com que a série fosse o programa mais assistido na Netflix após seu lançamento e alcançou a rara façanha de superar a primeira em termos de audiência.

As equipes de filmagem foram incorporadas às escuderias ao longo do ano mais uma vez, capturando imagens dos bastidores e cobrindo muitas das histórias fora da pista.

Esta será a primeira temporada de Drive to Survive a apresentar um confronto pelo campeonato, entre Verstappen e Hamilton em Abu Dhabi antes de seu final dramático e controverso. O holandês não deve participar diretamente da série depois de revelar em outubro passado que não daria mais entrevistas para a Netflix, pois ela "criou rivalidades".

F1 2022: PIETRO FITTIPALDI de volta ao grid? HAMILTON lidera e ALONSO vê carro pegar FOGO na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: