A suspeita de que o acidente de Charles Leclerc no final do Q3 na classificação da Fórmula 1 teria sido intencional não foi a única em Mônaco. Um outro caso acabou sendo o ponto de partida da rivalidade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Um erro do alemão nos instantes finais da sessão classificatória no principado em 2014 gerou suspeita de que a ação do piloto teria sido proposital e o incidente chegou a ser investigado pela direção de prova. A repórter Nayara Coelho (nayaracoelhom) conta a história no vídeo abaixo.

F1: Entenda como SUSPEITA de batida PROPOSITAL implodiu amizade entre HAMILTON E ROSBERG

