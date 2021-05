F1: Hamilton reclama no rádio e ignora Mercedes; entenda

Lewis Hamilton se mostrou frustrado durante todo o GP de Mônaco de Fórmula 1 por ser incapaz de subir posições e não respondeu à mensagem de encorajamento de seu engenheiro no final da corrida.

A sétima colocação na classificação em Monte Carlo no último final de semana foi o pior resultado de Hamilton desde 2018 na Alemanha, quando largou em 14º.

O britânico chegou a mostrar sua frustração no sábado, garantindo que teriam "conversas difíceis" na Mercedes.

Na corrida, o piloto da equipe alemã subiu para a sexta posição após o abandono de Charles Leclerc antes da largada, mas sofreu atrás do AlphaTauri de Pierre Gasly durante o GP.

Hamilton foi o primeiro a fazer a parada no final da volta 29. Mas os retardatários e a subsequente parada de Gasly fizeram com que o heptacampeão mundial ficasse 'preso' atrás do francês, além de perder posição para Sebastian Vettel e, mais tarde, para Sergio Pérez .

"Como é possível que ainda esteja atrás dele [Gasly], cara? Vamos ..." disse Hamilton no rádio. "Como isso aconteceu? Perdemos duas posições."

"Não sei, pessoal.. Economizei pneus para parar depois e paramos antes de todo mundo", insistiu, questionando a estratégia do time de Toto Wolff.

Embora seu engenheiro, Peter Bonnington, tentasse justificar a decisão, o britânico guardou sua resposta para o final da corrida. Então, o engenheiro tentou torcer por ele no rádio: "Ok Lewis, P7. Foi um dia difícil, cara. Desculpe. Tem sido um fim de semana horrível o tempo todo, mas voltaremos mais fortes. Vamos analisar e nós aprenderemos." Mas Hamilton não disse uma palavra durante todo o retorno aos boxes após a corrida, ignorando Bonnington, embora tenha saudado o público presente nas ruas de Monte Carlo.

Questionado se a corrida lhe permitiu aprender algo, o heptacampeão respondeu: "Da minha parte? Pessoalmente, acho que não... a equipe, claro. Não sei porque tudo correu mal hoje."

Ao falar com a Sky Sports F1 da Inglaterra, o piloto se mostrou mais 'contido'.

"Nos custou três posições. Realmente não tenho uma reação a isso. Faremos tudo o que pudermos nos bastidores e trabalharemos juntos para tentar sair mais forte. Tivemos um desempenho ruim como equipe neste fim de semana, desde o início. Vamos nos concentrar na próxima corrida. Parabéns ao Max e sua equipe, eles fizeram um ótimo trabalho", concluiu.

Fotos de Lewis Hamilton no GP de Mônaco

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 2 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 5 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 6 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, en el desfile de pilotos 8 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pits 16 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pits 17 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images El número de carrera en el coche de Lewis Hamilton, Mercedes W12 18 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 19 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 20 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes en un scooter 21 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, con Andrew Shovlin, Director de Ingeniería en Pista, Mercedes AMG 22 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mecánicos con el coche de Lewis Hamilton, Mercedes W12, en el garaje 23 / 36 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 24 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 25 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 26 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 27 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 28 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 29 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, en moto 30 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 32 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 33 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 34 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 35 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, en moto 36 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 2021: Saiba como a Ferrari VACILOU após batida de LECLERC em Mônaco e perdeu chance de VITÓRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.