F1 - VÍDEO: Onboard mostra Verstappen ‘engolindo’ rivais em Spa

Max Verstappen e Red Bull tiveram atuação de gala no GP da Bélgica da Fórmula 1. O holandês, em tese, largou da 14ª posição, mas foi beneficiado com a ausência de Pierre Gasly, que deveria ter começado em oitavo e começou dos boxes.

Mesmo assim, ao final da primeira volta, Verstappen já aparecia na oitava colocação, utilizando toda a potência da nova unidade de potência da Honda disponibilizada para a corrida em Spa-Francorchamps.

As redes sociais da F1 fizeram questão de mostrar o trabalho do atual campeão mundial, por meio da câmera onboard no carro #1. Confira:

