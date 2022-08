Carregar reprodutor de áudio

O RETA FINAL chega com tudo nesta segunda-feira (29), falando sobre o GP da Bélgica de Fórmula 1, 14ª etapa do campeonato, a primeira após as férias de verão da categoria, com mais um ‘passeio’ de Max Verstappen, que largou da 14ª posição para a vitória.

Além disso, a repercussão da ‘treta’ entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, com a polêmica fala do piloto espanhol no rádio após o encontro dos carros dos dois pilotos na primeira volta da corrida.

O RETA FINAL tem a apresentação de Carlos Costa e as participações de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isamara Fernandes.

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?