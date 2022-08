F1: Hamilton deve ter punição de grid em breve; entenda cenário

Carregar reprodutor de áudio

Piloto britânico da Mercedes, o heptacampeão Lewis Hamilton pode ter uma punição de grid para o GP da Holanda de Fórmula 1 após danos decorrentes do acidente com o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, no último domingo.

A unidade de potência utilizada por Hamilton na etapa belga foi enviada à fábrica de motores da Mercedes em Brixworth, na Inglaterra, para inspeções após a corrida do último fim de semana, na qual o britânico abandonou um pouco depois da batida com o antigo rival espanhol.

Caso a Mercedes avalie que os danos foram grandes demais para usar a unidade novamente, o hepta deverá ter uma punição de grid no futuro breve. As 'sequelas' do incidente com Alonso são majoritariamente relacionadas ao violento 'pouso' de Hamilton após a 'decolagem' em Spa.

Na sequência, uma onboard de Alonso e de outros pilotos mostra um fluído saindo da traseira do W13 de Hamilton, que reportou que podia sentir algum dano no monoposto das Flechas de Prata na Bélgica.

A equipe estudou a telemetria do carro de forma imediata, após o impacto, e, logo na sequência, o engenheiro de corrida de Hamilton, Peter Bonnington, pediu que o piloto parasse seu carro assim que pudesse.

Quando o heptacampeão 'estacionou', viu-se que saía bastante fumaça do veículo, de modo que há uma grande preocupação com a unidade de potência em questão, o que também se justifica pela urgência com a qual 'Bono' pediu para Hamilton abandonar.

Um porta-voz da Mercedes confirmou ao Motorsport.com que o motor foi enviado a Brixworth para avaliações e que um veredito relativo à possibilidade de usá-lo ou não novamente deve ser dado em breve, notando que a 'saúde' do V6 é "definitivamente uma preocupação".

Hamilton havia usado só duas unidades de combustão interna antes de instalar a terceira na sexta-feira em Spa, de modo que o motor em questão estava novo e tinha uma 'durabilidade' esperada de aproximadamente sete corridas, de modo que a expectativa era seguir com ele até o fim do ano.

Ademais, Hamilton está no limite da alocação dos seus MGU-K (um novo também foi instalado em Spa), além de turbo, MGU-H, controle eletrônico e armazenamento de energia, de modo que qualquer novo componente gerará uma punição de grid.

Entretanto, a Mercedes diz que suas unidades de potência antigas estão operacionais. Por outro lado, elas já têm alta quilometragem e as equipes tipicamente as reservam para treinos livres de sexta-feira. Além disso, após o GP da Holanda, vem a prova de Monza, que exige muito do motor.

Para piorar, não foi apenas a unidade de potência de Hamilton que foi potencialmente impactada com o incidente envolvendo Alonso: a caixa de câmbio foi outra peça atingida, com seu suporte sendo quebrado. Porém, caso seja preciso instalar uma caixa nova, ela ainda estará na alocação.

