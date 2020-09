Lewis Hamilton segue batendo e ampliando recordes na Fórmula 1. E no treino classificatório do GP da Itália em Monza, ele fez isso. Diversas vezes. A volta em 01min18s887 o ajudou a escrever seu nome em mais alguns capítulos da história do Mundial.

Essa foi sua pole número 94, aumentando ainda mais seu recorde histórico, tendo agora 26 a mais que Michael Schumacher. Além disso, Hamilton obteve uma média de velocidade de 264,362 km/h, tornando essa a volta mais rápida da história da F1.

Hamilton ainda quebrou o recorde de volta em Monza, que antes pertencia a Kimi Raikkonen e chegou a marca de sete poles em Monza, aumentando sua marca, que já é a maior.

Veja no vídeo abaixo como foi a volta que rendeu ao hexacampeão tantas marcas de uma vez só:

Após o final do treino, Hamilton agradeceu a Mercedes por acertar o momento de mandar seus carros à pista.

"Foi uma performance fantástica da equipe e em termo de timing, quando eles nos colocaram na pista. E sim, não foi o mais fácil, vocês viram como estávamos próximos. Então era necessário uma volta limpa".

"Acredito que eu consegui isso então estou feliz com as voltas que fiz e Valtteri estava muito, muito próximo. Eu fiz algumas mudanças para a classificação. Estava um pouco nervoso, mas foi o certo a se fazer. E no final tudo funcionou".

