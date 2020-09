Lewis Hamilton voou neste sábado em Monza. O hexacampeão não apenas conquistou sua 94ª pole position na Fórmula 1, como também conquistou o recorde de volta mais rápida da história do mundial, com uma média de velocidade de 264,362 km/h.

Após a classificação, Hamilton destacou que tudo no treino aconteceu como ele esperava, elogiando novamente o trabalho da equipe.

"Foi uma performance fantástica da equipe e em termo de timing, quando eles nos colocaram na pista. E sim, não foi o mais fácil, vocês viram como estávamos próximos. Então era necessário uma volta limpa".

"Acredito que eu consegui isso então estou feliz com as voltas que fiz e Valtteri estava muito, muito próximo. Eu fiz algumas mudanças para a classificação. Estava um pouco nervoso, mas foi o certo a se fazer. E no final tudo funcionou".

O hexacampeão ainda ressaltou alguns dos principais desafios enfrentados com a pista de Monza.

"Eu corro aqui há alguns anos, tive corridas com menos downforce e menos aderência, e diria que hoje, com essas temperaturas, tinha muita aderência. E as velocidades que atingíamos na Lesmos eram incrível".

"E aí você passa para a seção mais baixa... é definitivamente desafiador ali, mas no resto você está tentando atacar e manter a velocidade para ter uma boa saída para as retas. Não é fácil".

