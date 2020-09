Correndo em casa, a Ferrari teve a sua pior performance na temporada 2020 da Fórmula 1 até aqui. Charles Leclerc terminou em 13º enquanto Sebastian Vettel nem conseguiu passar ao Q2, largando em 17º amanhã. E para o monegasco, se a crise da Ferrari já não é fácil de enfrentar, ela dói ainda mais por ser em casa.

Essa é a primeira vez desde 1984 que nenhuma Ferrari largará no Top 10 do GP da Itália. Na ocasião, Michele Alboreto largou em 11º e René Arnoux em 14º, apesar do primeiro terminar a corrida em segundo.

A corrida deste fim de semana em Monza vem imediatamente após uma corrida desapontadora em Spa, outra pista com características de alta velocidade e baixo downforce, onde os pilotos terminaram em 13º e 14º.

"No final, esperávamos um pouco mais deste fim de semana", disse Leclerc à Sky Sports F1. "Sabíamos que Spa e aqui seriam as duas piores pistas para nós, com outra provavelmente no fim do ano. É assim, difícil, porque você faz uma volta boa e acaba em 13º, a sensação não é boa".

"É assim no momento, e preciso extrair o máximo do carro na situação que estamos, e é isso que vou tentar fazer".

"Certamente, dói mais por ser em casa. Infelizmente, é a nossa realidade no momento. Precisamos trabalhar e, com sorte, em Mugello, que também é uma casa da Ferrari, estaremos um pouco melhor".

"Espero que a partir da próxima corrida possamos ver uma luz no fim do túnel, porque foram dois finais de semana muito difíceis para nós, e estamos testando com o carro. Não encontramos uma saída por enquanto, mas precisamos nos manter focados, motivados e os dias melhores virão".

Um frustrado Vettel teve sua última volta no Q1 comprometida por uma fila de carros que vinham lento antes de iniciar suas voltas.

"Não há motivo para um começar a ultrapassar o outro. Há um tempo mínimo, então todos tem que seguir isso. O momento que você começa a ultrapassar, causa problemas para os demais".

