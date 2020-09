O GP da Itália é o primeiro sob a proibição emitida pela FIA sobre a mudança de modos no motor durante a classificação e a corrida, forçando o grid a usar o mesmo modo nas sessões. Enquanto a Mercedes seguiu sobrando, Max Verstappen foi apenas o quinto, mas ele acha que a performance abaixo do esperado não está relacionado à novidade técnica da Fórmula 1.

O holandês não teve a sessão mais tranquila neste sábado, terminando a nove décimos do tempo de Lewis Hamilton e atrás de Carlos Sainz e Sergio Pérez, enquanto seu companheiro de equipe, Alex Albon, foi o nono.

Após o fim do treino, Valtteri Bottas ironizou a proibição do "modo festa", dizendo não ter certeza se a Red Bull ainda estava feliz com a medida, já que o domínio da equipe alemã seguiu.

Mas Verstappen disse não acreditar que a proibição da potência extra no motor seja a razão para os problemas da Red Bull na classifiação, colocando como principal culpado a fraqueza do RB16 em pistas de baixo downforce.

"Honestamente não acho que andamos para trás. Eu também acho que essa não é a melhor pista para ver essa diferença em ação porque em Monza todos buscam o vácuo, com alguns conseguindo mais do que os outros".

"Temos que esperar até irmos a uma pista normal. Ninguém quer fugir do vácuo e andar uma volta limpa. É muito cedo para dizer algo do tipo. Mas eu não esperava que fosse diferente. Obviamente algumas pessoas estão falando outras coisas. Mas é assim".

"Como vocês podem ver, não mudou muita coisa, mas também não esperava isso".

Verstappen disse que "tentou tudo" com os ajustes do carro em busca de um ritmo melhor, mas percebeu que seu tempo de volta acaba sendo muito parecido.

"Tentei de tudo. Downforce muito baixo, médio baixo, e até um pouco mais. Eu acabava tendo o mesmo tempo de volta, o que mostra que nosso carro não é bom o suficiente no momento".

"Por aqui, sabemos que, em termos de velocidade máxima, estamos atrás da Mercedes, mas não é esse o déficit que temos no momento. Mas não é uma diferença tão grande de potência. Da nossa parte, não tivemos um bom ajuste no carro, e sentimos falta de aderência".

