"Do you get déjà vu...?" Os fãs de Fórmula 1 tiveram um momento Abu Dhabi 2021 na corrida deste fim de semana em Zandvoort, no GP da Holanda. Assim como na inesquecível etapa que encerrou a temporada passada - sagrando Max Verstappen campeão mundial - a prova realizada neste domingo 'reviveu' o momento entre Verstappen e Lewis Hamilton disputando a liderança após entrada de um safety car.

Restavam 15 voltas para o fim da corrida quando o safety car entrou - devido a um problema com o carro de Valtteri Bottas que ficou parado na pista pouco antes da saída dos boxes. E aí o flashback aconteceu: Verstappen parou nos boxes, colocou pneus macios e Hamilton ficou. O carro de segurança saiu e, com compostos médios e usados, o britânico foi presa fácil para o holandês - que não encontrou dificuldades para retomar a liderança.

Nas redes sociais, os fãs da categoria não demoraram muito a relacionar a volta final de Abu Dhabi no ano passado com o momento vivido na Holanda.

Em 2021, Lewis Hamilton liderava a corrida final da temporada - e que lhe daria o oitavo campeonato do mundo - com uma distância muito confortável para Max Verstappen, até que restando duas voltas para o fim, Nicholas Latifi bateu no muro e o safety car precisou entrar.

A Mercedes não chamou Hamilton para os boxes, enquanto a Red Bull imediatamente colocou pneus novos em Verstappen. Restando uma volta para o fim, o carro de segurança saiu da pista - sem todos os retardatários terem passado e voltado para suas posições originais.

Com pneus gastos diante dos compostos novos do holandês, o piloto da Mercedes foi alvo fácil.

