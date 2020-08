No GP dos 70 Anos da Fórmula 1, Mercedes e Ferrari estiveram no centro das atenções devido aos problemas enfrentados pelas equipes: a primeira sofreu com os pneus e jogou fora mais uma vitória combinado com a ótima estratégia de Verstappen. Já a Scuderia segue sendo alvo de críticas envolvendo Sebastian Vettel. E um nome conhecido do grid deu sua opinião sobre os casos: o sempre polêmico Jacques Villeneuve.

O campeão de 1997 não poupou críticas à Mercedes após a vitória de Verstappen, afirmando que a equipe precisa descobrir o que saiu de errado, já que terminou muito atrás com o carro que tem hoje.

"Vimos uma grande corrida, o que acabou sendo um constrangimento fácil para a Mercedes", disse o canadense. Se você tiver uma boa estratégia e o piloto certo, a Mercedes terá problemas. Se você terminar dez segundos atrás do vencedor com um carro como o deles, a equipe precisa correr atrás para entender o que saiu errado".

Sobre Bottas, Villeneuve foi categórico ao dizer que a equipe acabou com suas chances no GP.

"Mesmo sendo muito mais rápido do que Lewis, eles arruinaram sua corrida".

Outro piloto que não ficou de fora das críticas de Villeneuve foi Sebastian Vettel. O canadense disparou contra o tetracampeão pelos erros comentidos.

"Quando você tem problemas, está sempre cometendo erros, mesmo quando o título do campeonato está em jogo, precisa estar ciente de que o resultado é sua responsabilidade. Se você continua correndo na parte de trás do grid, isso não pode ser explicado apenas pelas táticas. É inconcebível que um campeão mundial cometa constantemente esses erros".

