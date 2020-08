Nico Hulkenberg, 'relançado' ao paddock da Fórmula 1 pela substituição a Sergio Pérez nas duas corridas de Silverstone, está em busca de um retorno estável ao grid da categoria. O piloto alemão iniciou contato tanto com a Haas quanto com a Alfa Romeo, na qual poderia ocupar o lugar de Kimi Raikkonen, que pretende pendurar o capacete no final do campeonato de 2020.

Enquanto aguarda uma definição para saber se estará ou não no GP da Espanha neste final de semana - a notícia virá após o teste de Covid-19 de Sergio Pérez-, Hulkenberg está pronto para planejar seu futuro.

Embora não tenha chegado ao tão sonhado pódio no GP dos 70 Anos da F1, os desempenhos no último final de semana voltaram a confirmar o alemão como um piloto sólido e rápido, que merece estar na pista ao volante de um F1.

E como confirma o próprio Hulkenberg, há possibilidades concretas de ele poder estar em assento titular na F1 2021, embora o alemão tenha sido cauteloso. “Não creio que minha participação nos dois finais de semana de Silverstone possa fazer diferença", disse à Amus.

"Mesmo antes da chamada da Racing Point, comecei a falar com duas equipes. São interlocutores que me conhecem há algum tempo e não creio que possam ser influenciados pelos resultados de um fim de semana. Acho que vai demorar um pouco mais”.

No paddock, há rumores da possibilidade de um retorno de Hulk à F1 como titular. Os mais credenciados falam de contatos com Alfa Romeo e Haas, que valorizam muito o alemão. O time suíço vê Nico como o substituto de Raikkonen, que parece estar no fim de sua carreira.

O chefe da equipe, Fred Vasseur, conhece Hulkenberg muito bem - sendo o dono da equipe ART com a qual Nico venceu o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2008 e a GP2 na temporada seguinte - e os dois sempre mantiveram relação excelente. A equipe ainda não confirmou sua dupla de pilotos para 2021 e Hulkenberg pode ser uma boa opção, tendo sido titular da F1 até o fim de 2019 com a Renault.

