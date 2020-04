Wilson Fittipaldi tem boa recuperação após cirurgia e sai da UTI

Wilson Fittipaldi sofreu uma cirurgia na madrugada de domingo para segunda-feira para sanar uma hemorragia cerebral, depois de ter caído, em um acidente doméstico na semana passada. Segundo o apurado pelo Motorsport.com, a cirurgia foi um sucesso e Fittipaldi já se encontrava lúcido o tempo todo após o procedimento.

Nesta quarta-feira mais uma boa notícia: o ex-piloto da F1 de 74 anos foi transferido da UTI para um quarto do Hospital Sancta Margiore, após nova tomografia e a constatação de que o sangramento estava controlado.

A previsão é de que Fittipaldi permaneça em observação por mais 24 horas e receba alta do hospital em seguida.

Wilsinho, filho do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi e irmão de Emerson Fittipaldi, é um dos grandes pioneiros do Brasil. Ele competiu na F1 em três temporadas, 1972, 1973 (a única completa) e 1975, tendo passado antes pela Fórmula Ve, nos anos 1960. O melhor resultado como piloto da maior categoria do automobilismo mundial foi um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, realizado em Nurburgring, além da terceira colocação no GP do Brasil de 1972, mas que não valia pontos para o campeonato.

Wilsinho também foi parte importante da equipe Copersucar-Fittipaldi, como piloto no ano da estreia da escuderia brasileira e também diretor da equipe, até o início dos anos 1980, com o fim do time. Depois chegou a competir na Stock Car e se dedicou na carreira de Christian.

Confira imagens de Wilson Fittipaldi na F1