Desde a sua chegada à Mercedes, Valtteri Bottas tem sido importante para ajudar a equipe a conquistar quatro Mundiais de Construtores de Fórmula 1, além do próprio piloto estar a caminho de seu segundo vice de pilotos. Mesmo assim, o finlandês é muito questionado por fãs por não bater de frente com Lewis Hamilton na pista. Mas para Toto Wolff, a dupla atual da equipe funciona bem.

Bottas foi alvo de diversas críticas especialmente após sua atuação fraca no GP da Turquia. Enquanto Hamilton superou as adversidades da pista e os problemas enfrentados pela Mercedes na sexta e no sábado para vencer, Bottas foi apenas o 14º, rodando seis vezes e terminando uma volta atrás do companheiro de equipe.

Muitos fãs e inclusive outros pilotos e ex-pilotos defendem que a Mercedes deveria trocar Bottas por alguém que pudesse de fato bater de frente com o britânico, como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Daniel Ricciardo. Mas Wolff descarta essas críticas de que o finlandês não consegue enfrentar Hamilton.

"Penso que, se você tem em mãos uma dinâmica entre dois pilotos, com a conversa acontecendo na pista, é possível ter dois homens fortes", disse em entrevista ao site oficial da F1. "E Valtteri mostrou performances realmente boas neste ano, mas caiu no fim".

"Gosto de Valtteri e Lewis. A combinação funciona bem. Quando Lewis tem um dia ruim, Valtteri se dá bem, ou o contrário. Valtteri teve um dia muito ruim [na Turquia] e Lewis acabou vencendo. Acredito que tenhamos uma combinação que realmente funciona bem".

Sobre os problemas enfrentados por Bottas na Turquia, Wolff comparou sua situação com a de outros pilotos, que também não tiveram vida fácil em Istambul.

"Acredito que ele tenha sofrido com o mesmo que muitos outros tenham passado. Era muito difícil colocar os pneus na janela de temperatura certa. E uma vez que você entra nessa situação, é muito difícil sair dela".

