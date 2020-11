Com dois GPs no Bahrein no calendário deste ano, a Fórmula 1 decidiu inovar e mudou o traçado da pista para o GP de Sakhir, tornando-o em uma espécie de "oval". O piloto da Williams, George Russell, acredita que o circuito de alta velocidade será "maluco" em um carro de F1.

A versão curta do local será utilizada em 6 de dezembro, após o GP do Bahrein no próximo fim de semana no layout padrão.

A pista externa corta o interior do campo tortuoso com uma conexão, e possibilitará tempos de volta abaixo de 60 segundos na F1 pela primeira vez desde que o formato curto Dijon original foi usado no GP da França de 1974.

Nas últimas semanas, os pilotos testaram a pista em simuladores enquanto se preparavam para a penúltima das três corridas consecutivas que encerram a temporada de 2020.

“Definitivamente vai ser maluco”, disse Russell. “Acho que é emocionante porque os tempos por volta vão ser muito curtos. Acho que todos provavelmente estarão dentro de um segundo na qualificação, o que significa que se você cometer um pequeno erro no sábado, poderá perder muitas posições.

"Provavelmente não há espaço suficiente para 20 carros lá. E a corrida vai ser muito maluca. Então, isso será emocionante . ”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, da Alpha Taury, classificou o circuito como uma “versão mini” das 500 milhas de Indianápolis.

“Será algo completamente diferente do normal, já que a pista é quase oval”, disse o francês. “Vai ser como uma versão mini das 500 Milhas de Indianápolis. Lidar com o tráfego não será fácil”

“Na classificação, vamos ter que fazer jogo de equipe. Haverá muitas derrapagens na corrida, então será uma experiência interessante. Deve ser uma corrida espetacular com muitas ultrapassagens, será interessante ver se é mesmo muito fácil de ultrapassar com o DRS”

“É uma pista muito diferente, única em muitos aspectos”, comentou Lando Norris, da McLaren. “O único que me lembra um pouco é o circuito de Thruxton, porque não são muitas curvas, são pequenas e agudas, assim como teremos no Bahrein.

“Mas, ao mesmo tempo, é uma pista pequena e oval, e também muito curta. ”

Daniel Ricciardo, da Renault, espera que o layout crie oportunidades de ultrapassagem.

“Eu dei algumas voltas no simulador”, disse o australiano. “É único, se você quiser usar isso. As primeiras curvas são iguais. E então você tem uma espécie de S em uma chicane, e então vai direto para a última curva.

“Espero que na chicane possamos ter ímpeto suficiente para chegar perto e conseguir fazer algumas ultrapassagens, talvez na última curva, por exemplo.

“Sou fã de mudar o layout, se vamos fazer um circuito duas vezes em dois fins de semana, vamos mudar. E estou animado para ver seu desempenho. ”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz da McLaren acredita que escolher o nível ideal de downforce não será fácil.

“Porque não é uma pista típica da F1. Você nunca vai para este tipo de circuito com apenas longas retas e duas ou três curvas para realmente dirigir”, disse o espanhol.

“Vai ser uma espécie de experimento para a F1. Acho que vai gerar um tipo diferente de corrida. Haverá muita conversa sobre asas traseiras e o nível de downforce que você usa”

“É mais um trabalho de simulação, mais trabalho de engenharia que a equipe precisa para descobrir como chegar lá o mais bem preparada possível. Parece divertido e estou pronto para um tipo diferente de layout, um circuito diferente para experimentar. ”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton e suas conquistas?