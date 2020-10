A conquista de Lewis Hamilton, ao igualar as total de 91 vitórias de Michael Schumacher, reiniciou a discussão sobre como dois dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos se comparam. Hamilton também deve igualar o total de Schumacher de sete títulos neste ano. No entanto, não se trata apenas de analisar as estatísticas: e quanto às personalidades e a forma como venceram?

Os homens que talvez tenham a melhor avaliação de como eles se comportam são os que trabalharam em estreita colaboração com os dois pilotos.

Como diretor técnico, Ross Brawn foi um dos arquitetos do sucesso de Schumacher na Benetton e na Ferrari, e depois, como chefe da Mercedes, ele o fez deixar a aposentadoria em 2010.

Mais tarde, ele desempenhou um papel fundamental em trazer Hamilton a bordo, embora tenha deixado a equipe antes que os títulos começassem a se acumular na era híbrida da categoria.

“É uma conquista notável”, observou Brawn sobre a 91ª vitória de Hamilton em sua coluna no site da F1 nesta semana. “Michael sempre disse que os recordes existem para serem quebrados, mas admito que não esperava ver este quebrado tão cedo”.

“E não posso imaginar que Lewis vai parar por aqui. Do jeito que ele está indo, ele vai elevar a qualidade nos próximos anos a um nível que será surpreendente”.

“Michael era um piloto muito dramático na pista em muitos aspectos e tinha uma personalidade muito quieta fora da pista. Lewis é quase o oposto - quieto, mas letal em termos de entrega na pista, mas sua extravagância sai da pista”.

“Você não poderia ter dois personagens mais diferentes. Ambos alcançaram uma realização surpreendente”.

Podium: race winner Michael Schumacher with Fernando Alonso and Giancarlo Fisichella Photo by: Ferrari Media Center

Essa lição de personalidade contrasta, mas resultados semelhantes são repetidas pelo chefe de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin.

Ele trabalhou com Schumacher entre 2010 e 2012 e, posteriormente, tem sido uma parte importante dos sucessos recentes de Hamilton.

“Os dois personagens não poderiam ser mais diferentes”, disse ele após a corrida de domingo. “Se você olhar como eles pilotam, quando Michael chegou ao nosso time, o que mais se destacou com ele foi o jeito que ele sempre iria atrás do marginal. Não importa se é um centésimo de segundo, ele tentaria e faria. Ele meio que recolheria isso”.

“Michael também tinha a habilidade de pilotar o equilíbrio que fosse mais rápido, se fosse um carro que saísse de frente que ele precisasse, ele o faria. Se ele precisava mover o trabalho para os pneus dianteiros, ele conseguia. Então ele era muito, muito adaptável em seu estilo de pilotagem”.

“E essas são certamente duas características que Lewis tem muito. Muitos dos bons pilotos não têm um estilo particular, é apenas o que for rápido, eles se adaptam para fazer isso”.

Os grandes sempre foram capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, administrando situações difíceis no cockpit e, ao mesmo tempo, contemplando chamadas de estratégia e os tempos de setor de seus rivais.

“Com Michael, não importava quantas coisas você mandasse ele fazer em uma volta”, disse Shovlin. “Seja movendo a polarização do freio, onde cuidar dos pneus, o que ele precisava fazer para colocá-los na janela certa, ele seria capaz de colocá-los todos juntos”.

“E, novamente, é o que Lewis faz. Quase sempre em silêncio, mas você pode continuar colocando uma coisa em cima da outra e ele não esquecerá. Ele simplesmente faz isso. E então, se você der a ele mais coisas para fazer, é colocado em camadas por cima”.

“Então eu acho que apenas em termos de como eles são no carro, eles são na verdade mais parecidos do que você pode imaginar. Só que fora do carro são duas pessoas bem diferentes”.

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates on the podium with the champagne Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mesmo os melhores pilotos têm espaço para melhorias - na verdade, reconhecer isso e agir de acordo com isso é um dos fatores que transformam um bom piloto em um ótimo - e Schumacher estava sempre procurando maneiras de tirar mais proveito de si mesmo.

Hamilton foi campeão mundial cinco anos antes mesmo de entrar para a Mercedes. Mesmo assim, Shovlin diz que melhorou enormemente desde sua chegada ao time de Brackley.

“Se você pensar em quando ele entrou em 2013, ele é um personagem muito, muito diferente, dentro e fora do carro hoje. Obviamente, nossa equipe evoluiu muito, nós melhoramos, mas muito disso é como mudamos em trabalhar com Lewis para obter o melhor dele. E também ele meio que descobriu como tirar o melhor proveito da equipe”.

“Quando ele começou conosco, ele foi instantaneamente rápido, ele foi brilhante em vencer corridas, ele tinha a habilidade de cavar fundo e entregar tudo o que tinha que fazer em um domingo para manter vivas as esperanças de uma vitória”.

“Agora, ele é muito mais tático, na forma como vê o ano e como vê como trabalha. Ele não está apenas procurando as melhorias que pode encontrar na forma como dirige o carro. É apenas a maneira como ele está levando sua vida e como ele aborda o negócio de ser um piloto de corrida profissional”.

“E ano após ano, ele volta, e é uma versão um pouco melhorada do cara que você viu pela última vez em Abu Dhabi”.

“Mas o nível em que ele está agora é impressionante. É apenas consistência, e a maneira implacável com que ele tenta somar pontos e controlar os campeonatos”.

Schumacher era conhecido como um trabalhador esforçado, alguém que estava sempre pronto para se encontrar com seus engenheiros em Maranello ou para fazer testes nos dias em que não havia restrições.

Hamilton às vezes é criticado por perseguir interesses fora do esporte - embora em 2020 a COVID-19 tenha inevitavelmente impactado sua agenda social - mas seu foco no trabalho diário não foi prejudicado.

“Ele trabalha muito”, diz Shovlin. “E ele é um piloto que talvez muitos de seus rivais gostem de pensar apenas como uma pessoa que é rápida no carro, mas que não passa horas (trabalhando)".

“E ele é um dos pilotos que mais trabalha duro que já conhecemos. Quanto mais ele consegue entender sobre pneus, sobre como o carro funciona, sobre como usar todas as ferramentas disponíveis, ele pega isso e incorpora em sua pilotagem”.

“E é esse tipo de maneira implacável que ele vê cada oportunidade perdida como algo que precisa ser consertado antes da próxima corrida. Ele sai e trabalha com Bono [Peter Bonnington] e Marcus [Dudley], sua equipe de engenharia, e com a equipe mais ampla, tentando entender quaisquer problemas”.

“E é apenas a maneira como ele está constantemente construindo seu conjunto de habilidades. E há tanto tempo em uma carreira, você meio que acha que os pilotos se destacam nesse tipo de conjunto de habilidades. Mas Lewis continua encontrando coisas novas e diferentes para fazer e como obter o máximo do carro e dos pneus”.

Poucas pessoas no paddock da F1 conhecem Hamilton melhor do que seu chefe de equipe, Toto Wolff, que se juntou à Mercedes depois que Schumacher saiu. Como Shovlin, ele vê uma busca incessante por melhorias.

“Acho que o que mais me impressiona é que, como ser humano, ele se desenvolve a cada ano”, diz Wolff. “E o Lewis Hamilton que vemos hoje não tem nada a ver com o Lewis Hamilton que conheci em 2013”.

“Isso é mais impressionante para alguém que está tendo um desempenho nesse nível e ainda é capaz de melhorar a cada ano e melhorar como pessoa, melhorar fora do carro e ficar melhor dentro do carro. Isso é algo verdadeiramente inspirador”.

Wolff não tem tempo para aqueles que minimizam o sucesso recente de Hamilton porque ele teve o melhor carro por muito tempo.

Como Schumacher, ele se certificou de que estava no ambiente certo na hora certa. E graças ao lobby da Brawn e Niki Lauda, ele reconheceu que as peças se encaixariam para a Mercedes muito antes do resto do mundo.

“Vencer corridas e vencer campeonatos é sempre um exercício de equipe neste esporte", diz Wolff. “Mas você precisa se colocar em uma posição que acabe no melhor carro”.

“Você pode ver muitos talentos e pilotos habilidosos tomarem decisões erradas, ou decisões não bem aconselhadas, e foi nesse aspecto que ele entrou na Mercedes em 2013, e é ele que senta no carro e é capaz de executar na pista com uma ferramenta que fornecemos a ele. Mas é sempre uma ferramenta, não poderíamos atingir os recordes que temos e ele provavelmente não conseguiria os recordes sem o carro certo. Ponto final”.

“Não quero permitir essas vozes que dizem: 'Bem, ele pilota uma Mercedes, é óbvio que ele venceu tantas corridas'. Os pilotos que dizem isso devem analisar por que não encontraram uma maneira de entrar em uma Mercedes”.

Hamilton sempre minimiza os registros e as estatísticas, e essa é outra característica que ele compartilha com Schumacher, que geralmente não ficava surpreso quando os últimos números eram cotados para ele.

“Quando você pensa muito sobre pontos e vitórias em corridas ou campeonatos, você fica distraído”, diz Wolff. “Acho que você precisa ser tão bom e tão perto da perfeição em cada sessão e tentar marcar o máximo de pontos possível na corrida”.

“É por isso que você não deve olhar muito para o que poderia ser e apenas se concentrar na tarefa à sua frente”.

“Para mim, pessoalmente, Michael sempre será o piloto de corrida mais icônico. Lembro-me de assistir aqueles anos com a Ferrari e Michael. Quem diria que seu recorde poderia ser quebrado, mas vamos lá, 91 vitórias em corridas, algo de que se orgulhar, mas não algo que poderia ou deveria causar muita complacência”.

“Esse risco não existe em nossa equipe, pois buscamos incansavelmente a perfeição e o amanhã, em vez de olhar para trás”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates after securing his 91st F1 race win, equalling the record of Michael Schumacher Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Albon quase foi substituído por Hulk e Pérez também é opção; Mick ficou perto de correr com Alfa

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?