O pódio de Daniel Ricciardo no GP de Eifel da Fórmula 1, o primeiro desde a volta da Renault como equipe em 2016, deu uma injeção de ânimo aos membros. E para Cyril Abiteboul, o resultado reflete a contribuição positiva do australiano à equipe desde sua chegada, em 2019.

O chefe da Renault ainda disse que o terceiro lugar de Ricciardo em Nurburgring, também é uma resposta aos críticos que defendem que foi um erro para as partes seguirem caminhos diferentes.

Ele destacou o valor de conquistar um pódio antes do fim da parceria no final desta temporadam quando Ricciardo irá para a McLaren.

"É igualmente importante para a equipe, Daniel e para mim. Fomos questionados sobre a decisão dele se unir a nós e também sobre sua saída. Então, em ambos os lados".

"Acho que foi importante para todos mostrar que isso fazia sentido. Sim, 2019 foi desapontador, dá pra falar que ele veio um ano antes. Mas não é sempre que temos a oportunidade de ter um piloto como Daniel, disponível no mercado. Então sigo defendendo que fiz o certo".

Abiteboul disse que um 2019 abaixo da média e uma busca por melhoria de Ricciardo ajudou no avanço.

"Não estaríamos aqui sem Daniel, e graças a 2019, um ano doloroso para todos. Então agora estamos nos vendo em uma posição melhor neste ano e para o próximo, e Daniel foi capaz de fazer isso".

Abiteboul também destacou sua frustração após Ricciardo anunciar em maio sua saída da equipe em direção à McLaren em 2021. O chefe comentou sobre a fala de "confiança recíproca, unidade e comprometimento" dita à época.

"Sei que nossa comunicação foi um pouco negativa naquele momento. Mas acho que foi precisa, porque era honesta, emocional naquele momento e Daniel está sendo genuíno pelo que vem fazendo pela equipe".

Ocon precisa ser paciente e ter "metas realistas"

Se por um lado Abiteboul é só elogios aos australianos, a situação é um pouco diferente do outro lado da garagem, com Esteban Ocon, que é apenas o 12º no Mundial, com 36 pontos, enquanto Ricciardo é o quarto com 78.

Ocon sofreu com problemas de confiabilidade nas últimas três corridas, com a mais recente sendo um problema hidráulico que o tirou do GP de Eifel, custando pontos. Porém, ele vem sofrendo para igualar o ritmo de Ricciardo nas classificações e corridas.

"Acho que ele precisa seguir o que vem fazendo há algumas corridas que, infelizmente, não se materializaram, mas por motivos que ele não pode controlar".

"Ainda não entendemos o que aconteceu em Mugello, o abandono pelo superaquecimento dos freios. Mas vamos ser claros, Monza foi difícil. Foi meio que um reinício para Esteban, pelo modo como trabalhamos. Tivemos muitas discussões, trabalho duro de seu engenheiro [Mark Slade], que não é novo nessa área, para ajudá-lo a crescer".

"Acho que ele precisa basicamente ser pragmático sobre a situação, que ainda não é um desastre".

Abiteboul reconheceu ainda que Ocon tem uma dura competição ao seu lado na equipe.

"Francamente, se você remover os pontos perdidos pela falta de confiabilidade, ele estaria atrás de Daniel, por uma boa diferença. Mas estamos falando de Daniel Ricciardo, e ele nunca teve um companheiro tão forte. Ele teve companheiros bons, Pérez em particular, mas acredito que Daniel seja o mais forte".

"Ele precisa ser pragmático, determinar metas realistas, mas também olhar sua performance atual, que não é algo para se envergonhar, e desenvolver sua confiança e paciência".

"De vez em quando, os novatos são um pouco impacientes, o que leva a cometer alguns erros, mas tenho certeza que podemos resolver isso".

