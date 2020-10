A Mercedes vive um dos maiores períodos de domínio da história da Fórmula 1, imbatível em toda a era turbo híbrida, desde 2014. Mas com os gastos bilionários por ano para desenvolver seu carro, a montadora planeja reduzir o investimento no programa da F1, mas descarta uma saída da categoria.

A Daimler AG, dona da montadora alemã, planeja essa redução de gastos em todos os seus programas esportivos, e também visa reduzir o impacto negativo do automobilismo no ambiente. Mas isso não significa que existem chances de sair da F1, seja pelo corte ou pelo domínio absoluto, sem ter rivais a altura.

Em uma coletiva de imprensa virtual, o presidente do conselho de diretores da Daimler, Ola Kallenius, falou sobre esse futuro.

"Temos tantos motivos para sair da Fórmula 1 quanto o Bayern de Munique para sair do futebol", disse. "Mas o fardo financeiro será consideravelmente reduzido nos próximos três anos".

"E para a Fórmula 1, visamos objetivos mais agressivos do que em outras áreas da empresa".

Segundo Kallenius, os planos para o futuro focam na busca pela neutralização das emissões de carbono nos programas de automobilismo, com a introdução mais ampla de combustíveis sintéticos.

Ele ainda enfatizou que a Daimler está próxima de cumprir um de seus principais objetivos: reduzir as emissões de dióxido de carbono na Europa.

