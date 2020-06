Desde as primeiras notícias sobre a morte de George Floyd e os protestos que acontecem nos Estados Unidos pelo fim do racismo, Lewis Hamilton tem se mostrado muito ativo nas redes sociais, abordando o assunto ao longo dos últimos dias, criticando a violência policial e questionando o silêncio de seus colegas de Fórmula 1. A posição de Lewis tem sido muito elogiada mundo a fora, e o britânico recebeu o apoio de mais dois nomes de peso: Toto Wolff e Bernie Ecclestone.

"Sabemos que Lewis sempre apoiou fortemente qualquer minoria e, para ser sincero, também aprendi muito com ele", disse Toto Wolff em entrevista coletiva via vídeo na quarta.

O chefe da Mercedes disse que seu piloto não apenas o ensinou muito sobre o racismo como também o fez refletir muito sobre o assunto ao longo dos anos. Wolff relembrou sobre uma conversa entre eles.

"Ele me perguntou uma vez: 'Você já teve o pensamento ativo de que é branco?'. E eu disse: 'Não, na verdade eu nunca pensei sobre isso'. Ele me respondeu: 'Bem, eu tenho que pensar nisso [ser negro] todos os dias, porque fui informado de que sou'. Por isso, é muito difícil compreender como é difícil e, portanto, sou feliz e solidário por ele ter se manifestado".

Mas Toto falou que, devido à uma experiência vivida durante sua infância, tem uma visão mais realista sobre o tema do preconceito.

"Eu tive a sorte de ter sido criado em uma casa com diferentes nacionalidades, já que morei com uma família judia por um tempo quando minha família passou por tempos difíceis, e eu vi como era a discriminação quando criança".

"Acho que todos nós temos o poder de fazer mudanças, e, às vezes, precisamos de eventos como o que aconteceu há alguns dias nos Estados Unidos para desencadear uma onda maciça de apoio à qualquer minoria".

"Eu acho bom que Lewis, como uma superestrela esportiva, seja o primeiro a fazer isso em um esporte que é muito dominado por homens brancos. Nós, como equipe, incentivamos a diversidade e escolhemos as pessoas apenas pelo desempenho, não com base em cultura, religião ou cor da pele".

Já Bernie disse em entrevista à agência de notícias AFP que apoia o fato do hexacampeão ser uma voz ativa em meio às manifestações.

"É algo bom o que Lewis tem feito, assim como alguns atletas, de falar o que pensam", disse Bernie. "Deveriam continuar fazendo".

"Para mim, pessoalmente, é uma grande surpresa que tenham demorado tanto, que tenha exigido uma morte brutal de uma pessoa negra, para chamar a atenção de esportistas para o assunto".

O ex-chefão da F1 disse que ele próprio enfrentou o racismo ao tirar o GP da África do Sul, disputado em Kyalami, do calendário de 1986 devido ao Apartheid, que ainda estava em vigor naquele período.

"Eu tirei a F1 da África em meio ao Apartheid, algo errado e nojento. Acho que o racismo nunca foi embora. As pessoas nem sempre foram muito boas".

Bernie ainda comparou a situação enfrentada na década de 80 com outro fato mais recente: o GP do Bahrein no início da década passada, que teve a edição de 2011 cancelada e a de 2012 ameaçada, mas acabou indo adiante, em um movimento visto como controverso até hoje.

"No Bahrein, eu discuti e apoiei a minoria que reclamava. Marquei um encontro com a pessoa responsável pelos protestos e que dizia ter sido torturado. Mas, naquele caso, eles queriam tomar o país, bem diferente da África do Sul ou dos Estados Unidos".

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

