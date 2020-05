O hexacampeão Lewis Hamilton sempre usou suas redes sociais para mostrar coisas além de sua vida na Fórmula 1, incluindo opiniões sobre temas como mudanças climáticas, a dieta vegana e o racismo. Nesta semana, Hamilton voltou a se manifestar, desta vez sobre a morte do americano George Floyd.

Floyd foi morto por um policial na cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota, sob a acusação de tentar pagar suas compras com uma nota falsa de 20 dólares. Quatro policiais tentaram conter Floyd e um deles, Derek Chauvin, ficou ajoelhado no pescoço do homem de 46 anos por cerca de oito minutos.

Desde que foi divulgado pela imprensa americana, o caso gerou uma grande revolta no país, com protestos e manifestações em diversas cidades pelo país. A morte de Floyd levou a muitas celebridades e esportistas a se manifestarem em suas redes sociais, incluindo Hamilton.

Lewis Hamilton Instagram Photo by: Reprodução

Usando seu perfil no Instagram, Hamilton fez diversas publicações, com fotos e frases, criticando as agressões policiais em abordagens e na repressão aos protestos. "Vocês são uma desgraça", disse o hexacampeão.

Outra publicação feita por Hamilton mostra uma montagem feita com uma capa da revista americana Time, em alusão aos diversos protestos feito pela população negra americana ao longo dos últimos 60 anos.

"No mundo em que vivemos, quem será responsabilizado? Tenho certeza que não serão esses dois policiais", afirmou. Até o momento, os quatro policiais envolvidos com a morte de Floyd foram demitidos e a investigação está sendo conduzida pelo FBI e Chauvin está preso, e será julgado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, além de assassinato em terceiro grau, quando há uma atitude irresponsável ou imprudente.

Neste sábado, Hamilton postou um outro vídeo onde uma menina fala sobre o racismo e a busca por direitos iguais para a população negra. "Nós somos negros e não deveríamos nos sentir assim. Nós protestamos porque vocês nos tratam errado. Fazemos isso porque precisamos de nossos direitos", diz um trecho do vídeo. Veja abaixo a publicação completa

Hamilton não foi a única personalidade do mundo do esporte a se manifestar sobre o caso. Astros da NBA como LeBron James e Stephen Curry demonstraram indignação com o acontecido, e cobraram respostas à atitude dos policiais.

