Neste domingo, o hexacampeão Lewis Hamilton voltou a usar seu perfil no Instagram para falar sobre a morte de George Floyd e os protestos que estão acontecendo pelos Estados Unidos. Porém, dessa vez, sua publicação foi para mandar um recado ao mundo do automobilismo e da Fórmula 1, que ainda não se manifestou contra a morte do americano de 46 anos.

Em uma publicação no Stories, Hamilton criticou o mundo do automobilismo pela falta de manifestações sobre a morte de Floyd e as agressões sofridas pela população negra americana.

"Eu vejo vocês que estão em silêncio, algumas das maiores estrelas, que, mesmo assim, ficam em silêncio em meio à injustiça", disse. "Nenhum sinal de ninguém da minha indústria que, logicamente, é um esporte dominado por brancos. Eu sou um dos poucos pilotos negros lá, mas mesmo assim eu me levanto sozinho".

"Eu achava que agora, após ver o que está acontecendo que vocês diriam algo sobre isso, mas vocês não nos apoiam. Saibam que eu sei quem vocês são e eu vejo o que vocês fazem...".

Ao longo do final de semana, Hamilton fez outras manifestações sobre a morte de Floyd. Na sexta, ele postou vídeos e fotos em seu perfil sobre agressões policiais em abordagens e na repressão aos protestos, dizendo "vocês são uma desgraça".

"No mundo em que vivemos, quem será responsabilizado? Tenho certeza que não serão esses dois policiais", afirmou.

No sábado, Hamilton postou um vídeo onde uma menina fala sobre o racismo e a busca por direitos iguais para a população negra. "Nós somos negros e não deveríamos nos sentir assim. Nós protestamos porque vocês nos tratam errado. Fazemos isso porque precisamos de nossos direitos", diz um trecho do vídeo.

