A Mercedes voltará às atividades de pista na próxima semana. A equipe levará seu carro 2018 para Silverstone, onde fará testes nos dias 9 e 10 de junho.

"Valtteri (terça-feira) e Lewis (quarta-feira) vão pilotar o Mercedes W09 2018 em um teste de dois dias, com a equipe praticando os protocolos antes de voltar às corridas na Áustria no próximo mês", afirmou o time.

Os regulamentos da F1 não permitem testes privados na temporada com carros atuais, mas o uso de um carro antigo pela Mercedes permitirá que ela atinja a quilometragem desejada.

A Mercedes precisa seguir os procedimentos normais de teste e informar a FIA dos carros que serão usados, os pilotos, a natureza do teste, a duração e seu objetivo.

O teste de Silverstone está sendo usado como uma oportunidade pela Mercedes para ajudar os pilotos e os membros de sua equipe.

Por parte dos pilotos, será uma oportunidade para Hamilton e Bottas voltarem a acelerar com as máquinas de F1 depois de vários meses.

Para os membros da equipe, será uma chance de se acostumar a trabalhar com o tipo de restrições que serão aplicadas no fim de semana do GP da Áustria, que incluirá o uso de medidas de distanciamento social, máscaras e outros equipamentos de proteção individual.

