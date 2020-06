No domingo, Lewis Hamilton publicou em seu Instagram uma mensagem sobre a morte de George Floyd e as agressões sofridas pela população negra americana, destinada ao mundo da Fórmula 1 e do automobilismo. Hamilton questionou o silêncio de sua "indústria", dizendo que não tinha apoio de seus pares. A mensagem do hexacampeão reverberou pelo mundo e, poucas horas depois, os pilotos do grid começaram a se manifestar.

"Eu vejo vocês que estão em silêncio, algumas das maiores estrelas, que, mesmo assim, ficam em silêncio em meio à injustiça", disse a mensagem publicada por Hamilton ontem. "Nenhum sinal de ninguém da minha indústria que, logicamente, é um esporte dominado por brancos. Eu sou um dos poucos pilotos negros lá, mas mesmo assim eu me levanto sozinho".

"Eu achava que agora, após ver o que está acontecendo que vocês diriam algo sobre isso, mas vocês não nos apoiam. Saibam que eu sei quem vocês são e eu vejo o que vocês fazem...".

Antes da publicação de Hamilton, um dos poucos pilotos que haviam se manifestado sobre o assunto era Lando Norris, que tinha a seguinte mensagem na descrição de seu perfil no Twitch: "Assine petições VNI [Vidas Negras Importam] #BlackLivesMatter".

Mas poucas horas depois da mensagem de Hamilton, outros pilotos começaram a se manifestar em sua redes sociais. O mexicano Sergio Pérez foi o primeiro deles, compartilhando no Twitter um vídeo com a hashtag #BlackLivesMatter.

Já Charles Leclerc publicou em seu Instagram a seguinte mensagem: "#BlackLivesMatter Para ser totalmente honesto, eu não achava que era meu lugar falar sobre isso, e me não me sentia confortável compartilhando meu pensamento nas redes sociais sobre toda a situação, e é por isso que eu não havia me expressado antes de hoje".

"E eu estava completamente errado".

"Eu ainda luto para encontrar as palavras para descrever as atrocidades de alguns vídeos que vi na internet. O racismo precisa ser combatido com ações, não com silêncio. Por favor, participem ativamente e encorajando os outros a espalharem a conscientização. É nossa responsabilidade denunciar a injustiça. Não fique em silêncio. Eu não ficarei. #BlackLivesMatters".

Lando Norris voltou a se manifestar após a publicação de Hamilton: "Eu tenho fãs e seguidores. Mando apoio e amor. E tenho o poder, através dessa posição, para inspirar tantos. Mas também nos posicionamos sobre o que é certo. Dessa vez eu peço para vocês fazerem algo, agirem. Cliquem no link e façam a diferença".

O piloto da Williams, Nicholas Latifi, também publicou uma mensagem falando que esse tipo de agressão precisa acabar e pedindo justiça para Floyd.

Ao longo da noite, outros pilotos continuaram se manifestando em seus perfis no Instagram.

"Essas questões que estamos enfrentando em 2020 nos fazem questionar se não voltamos no tempo, apesar do sofrimento e lágrimas de nossos antepassados", disse Carlos Sainz. "É muito louco pensar no que ainda acontece, sendo que todos temos o mesmo sangue".

"Sobre o nosso ambiente, somos um esporte global com trabalhadores e fãs do mundo todo, de várias origens, religiões, cores de pele e condições. Trabalhamos juntos e em harmonia para entreter todos ao redor do mundo e passar uma mensagem de fair play e unidade. Eu condeno todo tipo de racismo e todo tipo de injustiça. A diversidade nos leva adiante e precisamos abraçá-la. Com sorte, no futuro, todos irão", concluiu o piloto da McLaren.

Citando palavras de Hamilton e Leclerc, o piloto da Williams, George Russell, afirmou que o silêncio não leva a nada.

"Todos temos uma voz para falarmos sobre o que é certo - e até agora eu não sabia como usar a minha nessa situação", disse Russell. "Ecoando as palavras de Leclerc, eu senti que não era meu lugar compartilhar meus pensamentos sobre essas atrocidades de modo público. Eu luto para compreender o que estou vendo nos jornais e nas redes sociais nesse momento e, honestamente, ainda não consigo encontrar as palavras certas para expressar como me sinto".

"Mas, finalmente, não importa o quão desconfortável pode ser falar sobre isso, o silêncio não leva a nada. Agora, mais do que nunca, precisamos de paz e igualdade no mundo. É hora de nós nos unirmos e chutar o racismo para longe de nossas sociedades para sempre. Use sua voz, espalhe conscientização o máximo que conseguir. Somos todos responsáveis para acabar com a injustiça".

"Vendo as notícias dos últimos dias me deixou triste", disse Daniel Ricciardo. "O que aconteceu com George Floyd e o continua acontecendo na sociedade atual é uma desgraça. Agora, mais do que nunca, precisamos nos juntar, nos unir. O racismo é tóxico e precisa ser lidado, não com violência ou silêncio, mas com unidade e ação. Precisamos nos levantar, precisamos ser unidos. Vamos ser pessoas melhores. É 2020 pelo amor de Deus. Vidas negras importam".

"Para dizer a verdade, eu estava hesitante em falar sobre a morte de George Floyd porque eu sinto que não era meu lugar de fala", disse o piloto da Red Bull Alex Albon. "Eu cresci de modo privilegiado, blindado de qualquer forma de racismo, seja na escola, na minha vizinhança ou nas corridas. Eu nunca vivenciei isso, então não sei como colocar isso em palavras".

"Mas eu percebi que isso era parte do problema, ficarem silêncio não era suficiente e todo mundo deveria poder viver como eu cresci. Tendo dito isso, nunca é tarde demais para mudar e falar sobre o que está errado, isso é sobre justiça e lutar pela igualdade racial. O que aconteceu com George Floyd é imperdoável, foi a gota d'água para muitos e é nossa obrigação mudarmos e criar um mundo melhor para todos".

"Então, como podemos ajudar? Uma maneira é falar e espalhar a conscientização, e também podemos doar, mas, mais do que tudo, não podemos tolerar nenhuma forma de racismo, seja em casa com nossos pais, na escola com os amigos ou no trabalho com os colegas".

