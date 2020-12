Brasileiros ‘inundam’ redes sociais contra irmão de Leclerc e pedem Petecof na F3

Gianluca Petecof conquistou o título de 2020 da Fórmula Regional Europeia, após superar os rivais na pista e as dificuldades fora delas, quase sendo obrigado a abandonar a temporada na metade sem ter orçamento completo para o campeonato. Com o apoio da Matrix Energia e Americanet, o paulista de apenas 18 anos conseguiu derrotar seu companheiro de equipe, Arthur Leclerc, irmão mais novo de Charles Leclerc, uma das estrelas da F1 da atualidade.

No entanto, nesta terça-feira a equipe Prema anunciou que Leclerc daria o passo seguinte na escada em busca da F1 com o time. Poucas horas depois, o próprio Petecof anunciava sua saída da equipe.

Mas antes mesmo do brasileiro se pronunciar, uma onda de fãs tomou conta das redes sociais. O termo “Petecof na F3” chegou a ser trending topics nas redes sociais do Brasil até nesta quarta-feira.

A própria postagem da Prema sobre o anúncio de Leclerc teve nas respostas mais menções sobre o piloto brasileiro do que congratulações ao monegasco.

O próprio brasileiro agradeceu o apoio dos torcedores, enfatizando que o momento agora é conseguir o suporte financeiro para poder chegar à F3.

SUPERAÇÃO: Gianluca Petecof revela dramas nos bastidores e a volta por cima em título internacional

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?