A primeira temporada de Igor Fraga na F3 não terminou da maneira que o atual campeão da Toyota Racing Series gostaria. Além de ter um ano ruim na pista pela Charouz Racing System, em que marcou apenas um ponto no campeonato, o brasileiro se viu sem a chance de fazer a última rodada da competição que termina neste fim de semana.

Fraga foi pretendido pela equipe Hitech para completar a temporada e seguir pelo time também em 2021, mas a Charouz vetou a ida do piloto, tendo antes concordado, além de não contar com ele para a etapa italiana.

A princípio, havia um acordo entre as duas equipes para tal, mas a Charouz acabou não o liberando de última hora. Segundo o site Formula Scout, Liam Lawson, atual piloto da Hitech, até citou Fraga como sendo seu novo companheiro em Mugello.

“Saímos de Monza no domingo à tarde com um piloto que havia rescindido seu contrato com a equipe com a qual corria na atual temporada FIA F3”, disse um comunicado da Hitech.

“Após o diálogo no domingo em Monza, a equipe concordou em liberar o piloto e confirmou que ele cumpriu todas as suas obrigações para se mudar para a Hitech.”

“Infelizmente, na preparação para o GP de Mugello, a equipe voltou atrás em sua palavra e se recusou a liberar o piloto para seguir para a Hitech.”

“Esta foi uma tentativa dissimulada de forçar o piloto a não correr a rodada final do campeonato em Mugello, apesar de o piloto e o patrocinador rescindirem o acordo pós-corrida no domingo e pagarem o seu contrato na totalidade.”

“Devido à equipe negar essa autorização, a Hitech não conseguiu inscrever o piloto para a corrida neste fim de semana em Mugello devido ao Artigo 26.3 dos Regulamentos Esportivos de Fórmula 3 da FIA 2020.”

“Em vez de nos apressarmos em tê-lo no carro nesse último momento, vamos nos concentrar apenas no fim de semana com Liam (Lawson) e Dennis (Hauger) no fim de semana de Mugello pronto para 2021,” concluiu o comunicado.

