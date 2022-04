Carregar reprodutor de áudio

Após abrir o campeonato no Bahrein, a Fórmula 3 inicia sua fase europeia neste fim de semana em Ímola. O compromisso no Autódromo Enzo e Dino Ferrari acontece após duas semanas consecutivas de testes em pistas espanholas, ensaios que tiveram o brasileiro Caio Collet como protagonista.

O competidor do carro #10 da equipe MP Motorsport foi o terceiro mais veloz em uma das quatro sessões realizadas em Jerez e, na semana seguinte, registrou o melhor tempo dos testes em Barcelona.

Em conjunto com os engenheiros da equipe, o representante da Alpine Academy trabalhou em ajustes variados para extrair o máximo de seu equipamento. Foram coletadas informações valiosas, capazes de fazer a diferença na etapa de Ímola.

A pista aliás é palco de boas recordações para Collet, que disputa sua segunda temporada na FIA F3. Em 2020, na campanha que terminou com o vice-campeonato da F-Renault Eurocup ele venceu uma corrida e terminou outra em segundo lugar no tradicional traçado de 4,909 km.

O cronograma da etapa determina um treino livre de 45 minutos e o quali de meia hora na sexta-feira. No sábado acontece a Sprint Race, com previsão de 20 voltas e largada com as 12 primeiras posições do grid invertidas em relação ao resultado da tomada. A Feature Race é no domingo, com previsão de 24 voltas e grid determinado pelo quali. As provas têm transmissão ao vivo pela Bandsports para o Brasil com largadas às 5h35 (sábado) e 3h50 (domingo) pelo horário de Brasília.

Com um top 10 e um abandono na etapa de abertura da temporada no Bahrein, Collet aparece em 13º na classificação do campeonato, com 4 pontos. “Tivemos treinos bastante produtivos em Jerez e Barcelona e chegamos confiantes para a etapa de Ímola", disse ele.

"É uma pista que eu gosto muito e onde já venci corrida, então vamos trabalhar com muita atenção a cada ida para pista. Sabemos que temos um grande potencial e queremos traduzir isso em performance no fim de semana”, completou Collet.

