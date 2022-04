F3: Caio Collet é o mais veloz em teste coletivo de Barcelona

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet registrou o melhor tempo neste sábado nos testes de Barcelona da Fórmula 3. O brasileiro, que faz parte do programa de jovens pilotos da Alpine, cravou 1min31s507 durante a manhã, enquanto realizava uma simulação de classificação.

Ele ficou 0s317 à frente de seu rival mais próximo e companheiro de equipe, Alexander Smolyar, enquanto Franco Colapinto, da Van Amersfoort Racing, foi o terceiro mais rápido, tendo registrado a maior quilometragem do dia com 106 voltas.

“Foi um dia muito bom", disse Collet. "Uma das primeiras vezes no ano, eu acho, que conseguimos acertar tudo e colocar tudo junto. Funcionou tanto da minha parte quanto da parte da equipe, com dois dias muito positivos.

"Ontem à tarde já conseguimos andar rápido e hoje de manhã fomos na direção desejada. Consegui uma boa volta e o carro estava muito rápido. Lógico: era só teste. Mesmo assim, é importante ver as coisas funcionando bem.

"Agora vamos para Ímola com tudo. Temos um bom carro, independentemente da pista. Sabemos que temos que ajustar algumas coisas e será importante essa corrida de Ímola, que é uma pista que gosto muito e onde já ganhei corrida há dois anos de Fórmula Renault. É um traçado bem técnico e temos que ficar atentos. O último teste do ano foi importante, pois é positivo sair com o recorde.

"Como disse, é só um teste. Mas sem dúvida é um resultado que inspira mais confiança para chegarmos mais fortes para Ímola”, concluiu.

A manhã de sábado forneceu os tempos mais rápidos dos dois dias de testes no Circuito de Barcelona.

O vencedor da corrida do Bahrein, Isack Hadjar, foi o quarto mais rápido, sete milésimos abaixo de Colapinto, e menos de um décimo mais rápido que Roman Stanek, da Trident, com o líder de sexta-feira, Gregoire Saucy, completando os seis primeiros.

Após uma sessão de três horas de abertura sem incidentes, os tempos foram significativamente mais lentos na sessão da tarde, com pilotos e equipes focados em simulações de corrida.

William Alatalo, da Jenzer Motorsport, terminou a tarde em primeiro, graças a um esforço de 1min34s488, 0s487 mais rápido que o próximo melhor tempo de Josep Maria Marti, da Campos Racing.

Arthur Leclerc, da Prema, foi o terceiro mais rápido à frente de Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), Oliver Bearman, da Prema, e David Schumacher, piloto do DTM, que recebeu uma convocação tardia para substituir Ayrton Simmons na Charouz Racing System. A razão para a troca permanece incerta neste momento.

A F3 retorna ao lado da Fórmula 2 em Ímola como eventos de apoio ao GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, de 22 a 24 de abril.

