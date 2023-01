Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet foi anunciado recentemente como novo piloto da equipe Van Amersfoort, no que será a sua terceira temporada na Fórmula 3. A jovem promessa brasileira passou as últimas duas temporadas na MP Motorsport e vê em 2023 a sua última chance em tentar seguir o caminho para a Fórmula 1.

Leia também: Collet disputa a temporada 2023 da Fórmula 3 pela Van Amersfoort

O piloto de 20 anos também faz parte da academia de jovens pilotos da Alpine e em recente entrevista nos estúdios do Motorsport.com, comentou como testemunhou um dos maiores imbróglios de 2022, envolvendo seu companheiro de academia e amigo pessoal, Oscar Piastri, que esteve em litígio com a Alpine, antes de ser confirmado como novo piloto da McLaren (a entrevista completa está no topo da página).

“O Piastri era o meu ‘companheiro de casa’, morei com ele nos últimos três anos e, realmente, este ano (de 2022) foi bastante difícil”, disse Collet. “Eu tinha uma grande amizade com ele, mas também sou da Alpine, então com os dois brigando, era difícil para mim. Nos finais de semana de corrida as pessoas me perguntavam o que estava acontecendo. Quando decidiram ir para a justiça, começaram a apontar o dedo um para o outro, eu fiquei em uma situação que não podia falar muita coisa.”

“Ele me falava tudo o que estava acontecendo. Aos olhos da mídia, chegou um momento que estava ficando difícil... eu sabia o que estava acontecendo, ele me falava, mas depois tudo se esclareceu, os dois lados agora estão bem-posicionados para 2023.”

Collet também avaliou a situação das duas partes:

“De um lado, você tem o Fernando Alonso, que é um piloto incriticável, e do outro, o piloto júnior mais cobiçado dos últimos anos. Seria um crime ele não entrar na F1 e ele estava sentindo isso. Um ano sem correr já foi difícil de aceitar, a maioria dos pilotos da F2 campeões no primeiro ano foram para a F1, ele estava em uma posição difícil.

“A partir do momento em que você tem uma equipe que tem o Alonso e ele, que não sabe muito bem qual pegar, vão ter outras que vão fazer uma proposta. Ele acabou pensando nele, e a Alpine acabou demorando um pouco para tomar essa decisão.”

Confira o trecho:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music