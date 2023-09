Em Monza, Bortoleto está a um passo do título da F3

O Brasil está muito perto de conhecer o seu primeiro campeão da Fórmula 3. O piloto paulista Gabriel Bortoleto, de apenas 18 anos, é o líder da classificação do Campeonato desde a primeira etapa e, com 144 pontos conquistados – 38 a mais que o segundo colocado – tem uma gama de possibilidades matemáticas para se tornar campeão.

Dentre elas, a conquista da pole position na tomada de tempos, a ser disputada nesta sexta-feira (1º), já lhe renderia o título antes mesmo das corridas.

A décima e última etapa da F3 foi carinhosamente agendada para ser disputada no tradicional Autódromo Internazionale de Monza, na Itália. A pista, uma das mais tradicionais do automobilismo mundial, já vivenciou grandes histórias do esporte e poderá registrar nesse fim de semana mais um importante capítulo de sua história.

A programação oficial será iniciada na sexta-feira (1º de setembro) com o treino livre e a tomada de tempos. No sábado será disputada a Sprint Race (Corrida Curta) e, no domingo, a Feature Race (Corrida Principal).

A temporada de Bortoleto foi marcada, desde a primeira etapa, disputada em março, no Bahrein, pela permanência na liderança da tabela. Desde aquela ocasião, quando venceu a etapa, Gabriel mostrou extrema maturidade para, a cada fim de semana de competição, ampliar a sua diferença de pontos para seus concorrentes chegando, no último fim de semana do ano, com 38 pontos à frente do segundo colocado.

Para que Gabriel não seja o campeão o segundo colocado na classificação – Paul Aron precisa fazer todos os pontos disponíveis no fim de semana que significa fazer a pole position, vencer as duas corridas e, também, fazer a volta mais rápida em ambas a provas. Sem contar que Bortoleto não poderia, nessa hipótese, somar mais nenhum ponto.

A pista do Autódromo de Monza é a mais veloz da temporada e Bortoleto tem para si como uma de suas preferida.

“Todo piloto gosta acelerar sempre o máximo possível. A pista de Monza é sem dúvida uma das minhas preferidas. Ela é a mais veloz do calendário e para mim tem um gosto ainda melhor, pois moro em Milão, a exatamente 30 minutos do circuito".

"Estou encarando esse fim de semana exatamente como todos os outros do ano. Me preparei muito fisicamente no último mês e, também, no simulador. Tive várias reuniões com o time de engenharia da Trident e vou para a pista com o mesmo objetivo de sempre – dar o meu melhor desde a hora que entrar na pista. Estou pronto e preparado para tudo o que acontecer”, comentou o piloto de 18 anos.

