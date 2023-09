A temporada 2023 da Fórmula 3 terminou com uma corrida extremamente tumultuada, com três entradas do safety car, no tradicional Autodromo Nazionale Monza, no norte da Itália, na manhã deste domingo.

Mas com um bom resultado para Caio Collet, que chegou em quarto na última feature race do ano. Com os 12 pontos marcados na prova, o brasileiro subiu para a nona posição da tabela, com 73.

A feature race teve o grid definido pela classificação de sexta-feira. Com isso, Caio Collet largaria na segunda posição, atrás apenas do pole, Oliver Goethe, da Trident. Mas o alemão teve problemas com o acelerador e abandonou antes mesmo do início e a primeira posição do grid ficou vaga.

O brasileiro do carro #17 chegou a liderar o começo da corrida, mas as várias relargadas e o vácuo criado pelos carros da Fórmula 3 acabavam proporcionando disputas acirradas pela liderança, com alguns toques.

Atacado a cada relargada, Collet se defendeu como pôde e ainda conseguiu salvar um quarto lugar para fechar a temporada 2023 pela Van Amersfoort Racing (VAR). Um ano em que o brasileiro foi chamado para correr pela equipe holandesa de última hora e obteve bons resultados.

Além da nona posição do campeonato de pilotos, o brasileiro venceu a sprint race de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com pista úmida, e obteve quatro pódios. Além do triunfo, foram três terceiros lugares: um em Sakhir, no Bahrein, e dois nas duas corridas do Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

Ou seja: um ano para se recolocar em um bom caminho nas categorias de base rumo à Fórmula 1. Mesmo em uma equipe considerada média na Fórmula 3, Collet venceu e obteve pódios. Melhor ainda: foi responsável por 73 dos 75 pontos marcados pela Van Amersfoort Racing – que teve três pilotos – no campeonato de equipes, onde a estrutura holandesa terminou apenas na sétima posição dentre dez inscritas.

"Foi um ano muito bom para nós. Fechamos a temporada de última hora e conseguimos um desempenho muito bom junto com a VAR. Vencemos corridas e fomos ao pódio no ano, terminando a temporada dentro do top 10. A corrida hoje aqui em Monza foi conturbada, consegui liderar uma parte dela, mas as diversas relargadas nos complicaram e ainda sim consegui um bom resultado com o quarto lugar ."

O próximo desafio de Caio Collet agora será a segunda etapa da Porsche Endurance Challenge, no moderno Autódromo de Termas de Rio Hondo, na Argentina, no próximo fim de semana. Ele vai repetir a parceria da primeira etapa do campeonato, em Interlagos, com Sylvio de Barros no carro #0 da Carrera Cup Rookie.

