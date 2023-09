Campeão antecipado, Bortoleto voltou ao pódio da F3

Terminou neste domingo a temporada 2023 da Fórmula 3. O principal campeonato de F3 do mundo teve neste ano nove etapas e coroou o brasileiro Gabriel Bortoleto como o grande campeão. As disputas deste fim de semana tiveram vez no Autódromo de Monza, na Itália e foram acompanhadas desde sexta-feira por mais de 300 mil pessoas na pista.

A programação oficial começou na sexta-feira com o treino livre e a tomada de tempos. Gabriel, pela larga diferença de pontos que abriu no decorrer das etapas, garantiu o título ainda na sexta uma vez que seus dois principais concorrentes não marcaram a pole position e, desta forma, não tinham mais chances matemáticas de alcançar a pontuação do brasileiro.

Depois de muita comemoração o brasileiro voltou a se concentrar e focou nas duas corridas que estavam por vir. Com o tempo conquistado na sessão classificatória ele se garantiu na oitava colocação no grid da corrida de sábado e, no domingo, a quinta posição para a largada.

A Sprint Race, disputada no sábado, foi muito emocionante e Gabriel pôde, acima de tudo, mostrar todo o arrojo que ele teve de segurar ao longo do ano para não colocar a disputa pelo título em risco. Após partir da oitava posição o brasileiro fez ultrapassagens muito determinadas e, pouco a pouco, escalou o pelotão até o terceiro lugar.

Na última volta, com duas rodas na grama, ele ainda teve tempo de superar mais um adversário e comemorou muito a segunda colocação na corrida que foi vencida pelo argentino Franco Colapinto.

Na manhã deste domingo, então, foi disputada a última corrida da temporada. Partindo da terceira fila Gabriel, novamente, fez excelente largada e, de forma muito arrojada, pulou para a quarta colocação.

Mais uma volta foi necessária para que o brasileiro pulasse para o terceiro lugar e seguisse na perseguição pela liderança. Infelizmente na terceira volta Gabriel acabou errando na entrada da curva parabólica e, com isso, perdeu várias posições caindo para o nono lugar.

A corrida foi muito complicada, principalmente pela entrada de três vezes do safety car o que, efetivamente, fez com que a corrida tivesse pouquíssimas voltas efetivamente com pista limpa.

Aproveitando todas as oportunidades Gabriel fez uma bela corrida de recuperação e, com isso, concluiu as 21 voltas da corrida na quinta colocação. O brasileiro registrou ainda a volta mais rápida da prova somando, ao todo, mais 20 pontos para a classificação final do Campeonato.

A pontuação final da F3 2023 confirmou o título de Gabriel Bortoleto com 164 pontos. Zak O’ Sullivan (ING) foi o vice com 119 pontos, Paul Aron (EST) o terceiro com 112. Franco Colapinto (ARG) foi o quarto com 110 e Josep Maria Marty (ESP) o quinto com 105 pontos.

“Com certeza tive um fim de semana em que me diverti muito aqui na Itália. Sem a menor preocupação em pontuar ou colocar em risco a luta pelo Campeonato eu consegui fazer duas corridas realmente puras. Busquei o meu melhor durante todo o tempo e com muita garra consegui fazer várias ultrapassagens. Vivi aqui um fim de semana mágico e, com certeza, lembrarei desses dias o resto da minha vida”, comemorou o paulista de 18 anos.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music