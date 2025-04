F3: Ambipar é nova parceira de Rafael Câmara

A Ambipar, líder global em soluções ambientais, é a nova parceira oficial do piloto brasileiro Rafael Câmara, que estreou na Fórmula 3 com uma vitória no último final de semana. Essa parceria representa um compromisso com inovação, desempenho e sustentabilidade, representando um marco no automobilismo.

A colaboração entre a Ambipar e Rafa Câmara, como é conhecido, busca não apenas alcançar vitórias nas pistas, mas também promover um futuro mais sustentável. Com a Ambipar como parceira principal, o piloto brasileiro está competindo na FIA Fórmula 3 utilizando um carro equipado com tecnologias avançadas e sustentáveis, incluindo combustível 100% sustentável e componentes de carbono reciclado.

Para cada corrida que disputar, a Ambipar compensará o carbono gerado por meio de projetos focados em ESG, com destaque para iniciativas sociais. “Além do significado de uma empresa brasileira apoiar um jovem talento do nosso país, essa parceria visa neutralizar a temporada de 2025 do piloto. Esperamos que essas iniciativas se tornem mais disseminadas e tragam maior sustentabilidade para a categoria”, disse Rafael Tello, vice-presidente de Sustentabilidade da Ambipar.

Rafa Câmara é reconhecido como uma das maiores promessas do automobilismo global. Em 2025, ele compete pela equipe Trident, referência no automobilismo, com forte foco em jovens talentos e campeã atual da FIA Fórmula 3.

“Ser o primeiro piloto de Fórmula 3 a ter uma temporada carbono zero é realmente especial. O automobilismo está cada vez mais atento às questões ambientais, e ter a oportunidade de representar esse movimento com o apoio da Ambipar, que compartilha valores de inovação e sustentabilidade, é uma grande responsabilidade e uma honra”, disse Rafael Câmara.

Quem é Rafael Câmara?

Rafael Câmara é natural de Recife, Pernambuco, e tem 19 anos. Atualmente, reside em Milão. Alguns dos seus principais títulos e conquistas incluem:

Campeão da FRECA (Fórmula Regional European Championship) em 2024, com uma vantagem de 73 pontos;

Vice-campeão Mundial de Kart;

Campeão do WSK Champions Cup;

Campeão da WSK Super Master Cup;

Campeão do Champions of The Future;

Campeão em todas as categorias de kart no Brasil;

Desde 2022: 20 vitórias, 52 pódios, 20 poles e 20 voltas mais rápidas;

Reconhecido como uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro.

