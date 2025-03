Rafa Câmara é o mais rápido dos testes da F3 no Bahrein

Vencedor da Fórmula 3 na etapa de estreia na Austrália, Rafa Câmara segue demonstrando força para a sequência da sua temporada. O piloto brasileiro liderou as duas sessões do último dos três dias de testes da categoria no Bahrein, cravando o tempo mais rápido com a Trident ainda na parte da manhã desta sexta-feira (28) com o tempo de 1min48s252.

“Estou muito feliz com o resultado. Estamos com uma grande expectativa para a próxima corrida. Temos ainda muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo e vamos seguir acelerando forte”, disse Rafael, que integra a Ferrari Driver Academy.

Atual campeão da FRECA, Câmara iniciou a temporada 2025 cravando a pole position da F3 na Austrália e venceu a primeira prova principal do ano com a pista molhada, em Melbourne.

A próxima etapa da F3 é justamente no Bahrein, com a rodada dupla sendo disputada nos dias 12 e 13 de abril.

