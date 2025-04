Rafael Câmara conseguiu a pole pela segunda vez no ano, confirmando o favoritismo na Fórmula 3. Atual líder do campeonato, ele fez a melhor volta no Circuito Internacional do Bahrein, alcançando a marca de 1min49s214.

O brasileiro já havia sido o principal destaque do único treino livre do final de semana, ao ser o mais rápido. Na sessão que definiu as posições de largada, ele se colocou entre os líderes a partir da segunda metade da sessão e faturou a pole position com uma volta já nos minutos finais.

“Estou muito feliz com a pole, queria agradecer todo time pela performance e vamos focar em duas boas corridas para sair daqui bem no campeonato.”, disse Câmara, que destacou ainda a necessidade de administrar os pneus nas corridas no forte calor no circuito barenita.

“A temperatura está bem alta no final de semana aqui no Bahrein e com certeza administrar bem os pneus será importante no sábado e domingo”, completou o brasileiro, que é integrante do Ferrari Driver Academy e atual campeão da FRECA.

A pole position deu a Câmara mais dois pontos no campeonato, assim, o piloto chega a marca de 30, garantindo uma vantagem de 11 sobre o segundo colocado, Théophile Naël.

