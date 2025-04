F3: Rafa Câmara conquista pole position para GP do Bahrein

Rafael Câmara chega à Fórmula 3 embalado por resultados positivos e anima o Brasil. Neste fim de semana, os pilotos da base correm a segunda etapa no Bahrein, com duas corridas.

O brasileiro tomou a pole, com tempo de 1min49s214. Importante lembrar que o piloto que fica na ponta recebe um ponto extra.

Callum Voisin, piloto da Rodin Motorsport liderou a sessão com o melhor tempo entre os novatos até o último stint, seguido por Alessandro Giusti.

No entanto, depois dos pilotos retornarem aos boxes para trocarem os pneus para as últimas voltas, o brasileiro conquistou a primeira posição, sendo seguido por Voisin e Charlie Wurz (veja tabela do grid abaixo).

A F3 terá duas corridas neste fim de semana, uma Sprint no sábado e a corrida principal no domingo. É na segunda etapa que o brasileiro largará na ponta.

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h55 Bandsports / F1TV Pro

Resultado da classificação da F3 no Bahrein:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 R. Câmara Trident 5 11 1'49.214 178.394 2 C. Voisin Rodin Motorsport 23 11 +0.156 1'49.370 0.156 178.140 3 C. Wurz Trident 6 11 +0.404 1'49.618 0.248 177.737 4 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 11 +0.404 1'49.618 0.000 177.737 5 B. del Pino MP Motorsport 18 12 +0.541 1'49.755 0.137 177.515 6 T. Taponen ART Grand Prix 8 12 +0.548 1'49.762 0.007 177.504 7 N. Strømsted Trident 4 12 +0.639 1'49.853 0.091 177.357 8 N. Tsolov Campos Racing 12 11 +0.684 1'49.898 0.045 177.284 9 A. Giusti MP Motorsport 19 11 +0.691 1'49.905 0.007 177.273 10 F. Slater AIX Racing 28 11 +0.714 1'49.928 0.023 177.236 11 M. Stenshorne Hitech TGR 14 10 +0.764 1'49.978 0.050 177.155 12 J. Dufek Hitech TGR 15 10 +0.843 1'50.057 0.079 177.028 13 T. Tramnitz MP Motorsport 17 11 +0.868 1'50.082 0.025 176.988 14 N. León Prema Powerteam 2 11 +0.905 1'50.119 0.037 176.928 15 F. Javier Sagrera AIX Racing 26 11 +0.940 1'50.154 0.035 176.872 16 B. Badoer Prema Powerteam 1 11 +0.957 1'50.171 0.017 176.845 17 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 12 +1.003 1'50.217 0.046 176.771 18 L. Sharp Rodin Motorsport 24 11 +1.009 1'50.223 0.006 176.761 19 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 11 +1.100 1'50.314 0.091 176.615 20 M. Boya Campos Racing 10 11 +1.166 1'50.380 0.066 176.510 21 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 12 +1.171 1'50.385 0.005 176.502 22 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 11 +1.176 1'50.390 0.005 176.494 23 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 11 +1.182 1'50.396 0.006 176.484 24 J. Wharton ART Grand Prix 9 11 +1.211 1'50.425 0.029 176.438 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +1.266 1'50.480 0.055 176.350 26 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 12 +1.346 1'50.560 0.080 176.222 27 G. Xie Hitech TGR 16 10 +1.369 1'50.583 0.023 176.186 28 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 11 +1.410 1'50.624 0.041 176.120 29 N. Marinangeli AIX Racing 27 11 +1.555 1'50.769 0.145 175.890 30 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 10 +1.579 1'50.793 0.024 175.852

CAOS na FIA e MAX COBRA RED BULL! Bortoleto pé no chão. DRUGO NA CADILLAC 2026? O dia da F1 pré-GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!