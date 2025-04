A Fórmula 3 realiza neste final de semana a segunda etapa da temporada 2025, marcada para o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. E todas as atenções se voltam ao líder do campeonato, o brasileiro Rafael Câmara. O piloto da Trident e integrante do Ferrari Driver Academy vem de pole e vitória na primeira etapa, na Austrália, e liderou a bateria de testes realizada no circuito barenita que recebe a categoria entre sexta-feira e domingo.

O atual campeão da FRECA já havia demonstrado um bom desempenho nos testes de pré-temporada, realizados no mês de fevereiro. Na ocasião, Câmara liderou uma das sessões no último dos três dias de atividades realizadas no Circuito de Barcelona, na Espanha.

A primeira etapa da temporada foi realizada no circuito de Albert Park, em Melbourne, e teve domínio do brasileiro. Rafael liderou o único treino livre do final de semana na Austrália e garantiu a pole position para a corrida principal, a qual venceu enfrentando uma pista molhada.

Antes da etapa marcada para este final de semana, a F3 realizou testes no circuito localizado em Sakhir. E Câmara brilhou mais uma vez ao anotar o melhor tempo da bateria de testes, com a marca de 1min48s252. O resultado garante ao brasileiro uma boa expectativa para a etapa deste final de semana no Bahrein.

“Até agora, tudo parece positivo, mas temos uma longa temporada pela frente e precisamos trabalhar para nos mantermos competitivos em todas as pistas e em todas as condições. Somos uma equipe sólida e acho que temos tudo o que precisamos para ir bem, o que me deixa confiante”, disse Rafael Câmara.

A programação do final de semana da F3 no Bahrein terá início na sexta-feira, quando ocorrem o único treino livre, às 4h55, e a classificação, às 10h. A corrida Sprint, quando os 12 melhores da classificação têm as posições invertidas, tem largada às 7h15, enquanto a corrida principal está marcada para 6h55 de domingo. O BandSports exibe toda a programação.

