Caio Collet, da MP Motorsport, chega animado para a disputa da terceira etapa da Fórmula 3 neste fim de semana (2, 3 e 4 de julho) no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

Em abril, nos testes da pré-temporada, o piloto de 19 anos liderou os trabalhos nesta pista, registrando inclusive um novo recorde para os carros da categoria no traçado de 4,318 km (1min18s592). Collet lembrou, no entanto, que as condições serão bem diferentes agora, já que as temperaturas estarão bem mais altas, em virtude do verão na Europa.

O brasileiro vem de uma etapa onde precisou se superar na corrida final. Em Paul Ricard, na França, há duas semanas, Collet teve um sábado difícil: na primeira prova o carro não teve a performance esperada e ele ficou fora da zona de pontos e, na segunda, mal largou e teve de abandonar com um problema no motor.

No domingo, no entanto, ele conseguiu dar a volta por cima e terminar no pódio, o segundo na temporada (já havia sido terceiro colocado também na etapa de abertura em Barcelona, na Espanha).

O foco agora é trabalhar para ter uma etapa perfeita nos três dias de evento. Os treinos no Red Bull Ring terão início na sexta-feira, com uma sessão livre (4h30 de Brasília) e o classificatório (8h50 de Brasília).

No sábado, a primeira prova terá sua largada às 5h35 e a segunda às 12h45 (ambos horários de Brasília). No domingo, a terceira corrida acontecerá às 6h05 de Brasília.

“Tivemos duas etapas bem diferentes até aqui”, disse Collet. “Em uma não me classifiquei bem, na outra fui melhor. Em uma tive um sábado bom, na outra ruim, então, tivemos experiências bem distintas em Barcelona e Paul Ricard. Agora temos de analisar os erros que cometemos nas duas etapas e tentar encaixar um fim de semana em que tudo aconteça da melhor maneira possível”, declarou Collet, que é integrante do programa Alpine Academy.

“Uma boa classificação, três corridas com bons pontos e brigar pelo pódio em ao menos duas provas. Esse é meu objetivo”, ressaltou.

“Red Bull Ring é uma pista onde fomos muito bem nos testes, bati o recorde da pista, mas agora as condições serão bem diferentes, já que está bem mais quente. Mas eu me senti muito confiante com o carro lá e acredito que temos tudo para ter um bom final de semana”, observou.

“Estou bem animado, é uma pista que eu gosto bastante, então vamos trabalhar muito para que seja o nosso melhor final de semana na temporada até aqui”, finalizou Collet, que está em sétimo na tabela de pontos, entre os 30 pilotos da categoria.

