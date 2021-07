Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana no Red Bull Ring, a Fórmula 3 realiza a terceira etapa da temporada 2021. E na classificação, Caio Collet foi o mais rápido entre os 30 pilotos do grid, mas teve seu tempo da pole deletado por exceder os limites de pista, com o brasileiro caindo para quarto. Com isso, a pole ficou com Dennis Hauger, enquanto Logan Sargeant, que terminou em 12º, sai na frente na primeira corrida do sábado. Já Enzo Fittipaldi foi o 15º.

Na temporada 2021 da F3, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Enquanto isso, a primeira corrida do sábado tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados. E o resultado desta prova define as posições da segunda, novamente com a inversão dos doze primeiros. As três corridas do final de semana terão 40 minutos de duração.

Todos os pilotos foram à pista assim que a regressiva de 30 minutos foi iniciada. E a transmissão logo explicou o porquê: mensagens de rádio aos pilotos afirmavam que havia uma chance de 60% de chuva durante a classificação.

Os últimos minutos da sessão foram muito caóticos. Na saída dos pilotos dos boxes, Jonathan Hoggard, da Jenzer, teve um toque com Reshad de Gerus, da Charouz, companheiro de equipe de Enzo Fittipaldi. De Gerus foi colocado sob investigação.

E no momento em que as primeiras gotas de chuva caíam sobre o Red Bull Ring, a sessão foi paralisada após a Carlin do israelense Ido Cohen parar na reta principal, sendo necessária a entrada do guincho para a remoção.

A sessão foi retomada após oito minutos de paralisação com 08min18s ainda no relógio para o fim da classificação.

Em um final movimentado, com os 30 carros no grid nos últimos minutos, o que tornou a vida de todos mais complicada, Caio Collet foi o mais rápido da classificação, com 01min19s697, marcado após o fim da cronometragem. Em segundo ficou Dennis Hauger.

Essa seria a primeira pole de Collet na F3, mas a felicidade do brasileiro durou pouco. Seu tempo da pole foi rapidamente deletado por exceder os limites de pista na curva 10. Assim, ele ficou com o segundo melhor tempo, deixando-o em quarto e a pole foi herdada por Dennis Hauger.

Assim, o top 12 foi formado por: Dennis Hauger, Frederik Vesti, Aleksander Smolayr, Caio Collet, Jak Crawford, Clément Novalak, Jack Doohan, Olli Caldwell, Arthur Leclerc, Victor Martins, Matteo Nannini e Logan Sargeant.

Aplicando a inversão das 12 posições, Sargeant, da Charouz, ficou com a pole position da primeira corrida da temporada, que será realizada na madrugada deste sábado (03). Já Enzo Fittipaldi, que chegou a estar entre os dez primeiros por boa parte da classificação, terminou em 15º.

A F2 volta ao Red Bull Ring no sábado para as duas primeiras corridas do final de semana na França. As largadas das provas um e dois estão marcadas para 05h35 e 12h45, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

