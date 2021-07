Enzo Fittipaldi terá neste final de semana o seu terceiro desafio na temporada de 2021 da Fórmula 3, que agora chega ao Red Bull Ring, traçado localizado em Spielberg, na Áustria. O piloto da equipe Charouz Racing confia no ritmo de corrida para conquistar um bom resultado na Áustria.

“Essa é uma pista onde eu costumo andar bem, já fiz boas corridas por aqui e estou confiante para fazer uma boa etapa neste final de semana. Nosso início de ano mostra que o ritmo de corrida existe no nosso carro e vamos buscar um bom resultado na classificação, assim teremos mais chances de terminar dentro do top-10. Vamos com tudo”, disse Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Em 2021, Enzo ficou muito perto da vitória após largar na pole da F3 na primeira etapa em Barcelona, mas abandonou por um problema elétrico no carro quando liderava a prova a cinco voltas do fim. O piloto brasileiro havia conquistado seis posições na corrida 1, o que lhe deu a pole para a corrida 2 devido à inversão do grid.

Na etapa passada, na França, Enzo também foi destaque com ultrapassagens ao ganhar 10 posições na segunda corrida do final de semana e ficar próximo ao top-10. Além disso, Enzo tem um bom retrospecto no Red Bull Ring, onde conta com um total de 2 poles, uma vitória e um segundo lugar na F4 Alemã em 2018 e outro pódio na F3 Regional Europeia em 2019.

“Estou empolgado para correr aqui na Áustria novamente, já venci aqui uma vez em 2018 e também venci no começo deste ano virtualmente, quando disputei o campeonato da F1 Virtual. Será muito legal voltar para um circuito como este, que traz uma dinâmica muito boa para as corridas e espero conquistar um pódio”, diz Enzo, que foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice da Regional em 2019.

O treino livre da F3 na Áustria acontecerá nesta sexta-feira (02), a partir das 4h30 da manhã (horário de Brasília), enquanto o classificatório será realizado no mesmo dia às 8h50. As corridas 1 e 2 serão no sábado (03), às 5h35 e às 12h45, respectivamente. A terceira e última prova do final de semana está marcada para domingo (04), às 6h05.

