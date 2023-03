F3: Collet celebra pódio na abertura da temporada 2023, no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet terminou a Sprint Race no pódio em sua estreia pela equipe Van Amersfoort Racing na abertura da temporada 2023 da FIA Fórmula 3 no Bahrein. O piloto brasileiro terminou em terceiro lugar na prova marcada por duas intervenções do Safety Car.

Após finalizar a classificação a 0.316 do melhor tempo na sexta-feira, o brasileiro do carro 17 alinhou seu carro por dentro na segunda fila para a largada da sprint race. Collet tracionou bem no apagar das luzes e soube se posicionar para tomar a segunda posição do espanhol Josep Maria Martí por fora no contorno da curva 2. Ele partiu então para ataque ao líder, Franco Colapinto, piloto argentino, quando foi acionado o Safety Car pela primeira vez.

Na relargada o argentino segurou muito o ritmo antes de acelerar. Collet chegou a emparelhar, mas acabou sem a melhor posição para a tomada das primeiras duas curvas e levou o troco do espanhol da equipe Campos.

Ele seguiu no ritmo dos ponteiros, sem permitir que fosse ameaçada sua posição de pódio, até a segunda intervenção do Safety Car.

Após a relargada, foram dadas seis voltas até a bandeirada final. Collet segurou a terceira posição. Colapinto e Martí duelaram pela liderança, em batalha que acabou favorecendo o espanhol.

"Foi uma corrida caótica com as relargadas do Safety Car, mas é sempre bom começar o ano com pódio e pontos importantes para o campeonato. É o começo de um trabalho em uma equipe nova e estou contente com a estreia, temos muito trabalho para fazer e colocar tudo no lugar ideal. Ontem conseguimos um avanço, mas ainda faltam alguns degraus para subir ao longo do ano. Minha experiência no terceiro ano na categoria pode ajudar em todos os setores de desenvolvimento para brigarmos pelas primeiras posições", projetou o piloto.

A corrida deste domingo tem largada prevista para 5h50 da manhã, com transmissão ao vivo para o Brasil pela Bandsports. Collet largará em décimo lugar.

