F3: Caio Collet quer "recomeço" em Spa e volta ao pódio

Nas temporadas 2019/20, o brasileiro Caio Collet tornou-se recordista na F-Renault Eurocup, como o piloto a marcar pontos no maior número de corridas consecutivas, ficando 34 vezes seguidas entre os 10 primeiros. Por isso, foi realmente incomum o que aconteceu com o paulista de 19 anos na última etapa da FIA Fórmula 3, no mês passado, na Hungria.

Pela primeira vez em 2021, Collet não marcou pontos em nenhuma das três corridas da etapa. A meta agora é “começar tudo novamente do zero” na quinta etapa da competição, que será realizada este final de semana (27, 28 e 29), em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O lendário circuito de 7 km de extensão já é conhecido do brasileiro, que em 2018 fez sua primeira prova lá pela F-4 Francesa e foi ao pódio, com um segundo lugar. No ano seguinte, pela F-Renault Eurocup, também foi segundo no geral e venceu entre os rookies.

“A etapa em Budapeste foi realmente muito difícil, para mim e toda a equipe. Vínhamos evoluindo nos classificatórios, na Áustria perdi a pole por conta dos track limits, mas estávamos largando mais à frente. Infelizmente, adotamos uma estratégia errada com relação aos pneus na Hungria e isso nos custou muito caro”, avaliou o brasileiro, que corre pela equipe holandesa MP Motorsport.

“Ficamos sem pontuar nas três corridas da etapa, pela primeira vez no ano. E, para mim, também foi muito estranho, porque não é algo comum. Nos últimos campeonatos, até bati recorde de corridas seguidas pontuando”, lembrou.

“Estamos trabalhando muito para que em Spa possamos ‘resetar’ e começar tudo do zero novamente. Estou encarando como se fosse a primeira etapa do ano e vamos em busca do melhor resultado possível nas três provas, para voltar a brigar pelo pódio”, completou o brasileiro, que está em décimo no campeonato, entre os 30 pilotos da categoria.

Integrante do programa da Alpine Academy, Collet foi ao pódio em duas das 12 provas até aqui da FIA F-3 e marcou pontos em cinco corridas.

As atividades em Spa terão início na sexta-feira, com um treino livre e o classificatório, a partir das 8h55*. No sábado, a corrida 1 terá sua largada às 5h05* e a segunda prova às 12h55*. A prova final no domingo será às 5h40*. *Horários de Brasília.

O Bandsports transmite todas as atividades ao vivo para o Brasil.

Confira a programação para a etapa em Spa-Francorchamps (Horários de Brasília):

Sexta-feira, dia 27

5h05 – 5h50: Treino Livre

8h55 – 9h25: Classificatório

Sábado, dia 28

5h05: Largada Corrida 1

12h55: Largada Corrida 2

Domingo, dia 29

5h40: Largada Corrida 3

Os 10 primeiros no campeonato, após 4 etapas:

1. Dennis Hauger (Nor) 152

2. Jack Doohan (Aus) 89

3. Olli Caldwell (GB) 86

4. Frederik Vesti (Din) 80

5. Alex Smolyar (Rus) 73

6. Clement Novalak (Fra) 70

7. Victor Martins (Fra) 66

8. Arthur Leclerc (Mon) 44

9. Matteo Nannini (Ita) 42

10. Caio Collet (Bra) 41

