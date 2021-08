Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Spa-Francorchamps, a Fórmula 3 realiza a quinta etapa da temporada 2021. E na classificação, Jack Doohan foi o mais rápido entre os 30 pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Lorenzo Colombo, que terminou em 12º, sai na frente na primeira corrida do sábado. Já o brasileiro Caio Collet foi o 4º e sai em 9º amanhã devido à inversão do grid.

Na temporada 2021 da F3, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Enquanto isso, a primeira corrida do sábado tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados. E o resultado desta prova define as posições da segunda, novamente com a inversão dos doze primeiros. As três corridas do final de semana terão 40 minutos de duração.

A sessão foi realizada com pista molhada devido à chuva que caiu após o final do primeiro treino livre da Fórmula 1. Partes do traçado foram secando ao longo dos 30 minutos, mas com o primeiro setor ainda bastante molhado, ficou difícil para os pilotos colocarem pneus slick nos minutos finais.

A sessão ainda foi encerrada a menos de um minuto do final após a MP Motorsport de Tijman van der Helm, companheiro de Collet, ficou com o carro parado na pista.

Jack Doohan foi o mais rápido da classificação, com 02min21s953. Em segundo ficou Victor Martins. Com isso, Doohan, da Trident, conquistou a pole position da prova do domingo, a terceira do final de semana.

Completaram o top 12, Aleksandr Smolyar, Caio Collet, Logan Sargeant, Clément Novalak, Frederik Vesti, David Schumacher, Jonathan Hoggard, Roman Stanek, Jak Crawford e Lorenzo Colombo.

Aplicando a inversão das 12 posições, Lorenzo Colombo, da Campos, ficou com a pole position da primeira corrida da temporada, que será realizada na madrugada desta sábado (19). Collet sairá da nona posição.

A F3 volta à pista de Spa-Francorchamps no sábado para as duas primeiras corridas do final de semana na Bélgica. As largadas das provas um e dois estão marcadas para 05h35 e 12h55, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

