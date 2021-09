F3: Collet conquista novo top-5 e sobe para sétimo no campeonato

Com a possibilidade de chuva forte para sábado (25), a Fórmula 3 antecipou para esta sexta-feira (24) a primeira prova da rodada tripla final da temporada 2021, no circuito de Sochi, na Rússia. Único brasileiro entre os 30 pilotos no grid, Caio Collet conquistou mais um top-5 e subiu para sétimo na classificação do campeonato, restando ainda as provas deste sábado e domingo (26).

Foi o quinto top-5 seguido do piloto da equipe MP Motorsport e que também é integrante do programa Alpine Academy. Neste sábado, pelo grid invertido, Collet partirá da oitava colocação.

A sexta-feira em Sochi começou animadora para o brasileiro, que registrou o melhor tempo nos treinos livres. No classificatório, Collet também mostrou força e esteve sempre entre os primeiros. Era o mais rápido, quando uma bandeira vermelha paralisou por alguns minutos a sessão.

No retorno à pista, o piloto concluiu a tomada com o oitavo melhor tempo, sua posição de largada na corrida principal, que acontecerá no domingo. A pole position ficou com o australiano Jack Doohan, numa disputa bem apertada, com 21 pilotos separados por menos de um segundo.

Com o grid invertido, Collet partiu da quinta posição na corrida 1. O brasileiro imprimiu um bom ritmo no início da prova e chegou a subir para a quarta posição, mas no final terminou em quinto e, com isso, largará em oitavo pelo grid invertido na corrida 2 deste sábado.

A vitória na corrida 1 ficou com o norte-americano Logan Sargeant. O norueguês Dennis Hauger chegou em segundo e garantiu o título da temporada por antecipação. Hauger tem 205 pontos e não pode mais ser alcançado. Com os pontos desta sexta-feira, Collet ocupa a sétima posição, com 93.

“Começamos muito bem no treino livre e estávamos bem rápidos. Na classificação, também fiquei em primeiro e segundo por um bom tempo, mas infelizmente na segunda parte da tomada eu acabei levando um toque do meu companheiro de equipe na volta de aquecimento e isso danificou uma parte do meu carro e perdi um pouco de rendimento. Mesmo assim, classifiquei a dois décimos da pole, o que é razoavelmente bom, mas que me colocou em oitavo no grid e isso realmente não era o que gostaríamos”, contou o brasileiro de 19 anos.

“A corrida foi boa, mas faltou um pouco de ritmo. Não estava tão rápido em comparação ao (Dennis) Hauger e ao (Clement) Novalak, mas deu para salvar mais um top-5 e agora é ver o que podemos melhorar para amanhã, para buscar um pódio e terminar a temporada da melhor maneira possível”, completou Collet, que tem dois pódios na temporada e somou pontos em 12 das 19 corridas até aqui.

A largada da prova deste sábado está prevista para as 7h40 (de Brasília). No domingo, a prova final, acontecerá às 3h55 (de Brasília). O Bandsports transmitirá as disputas ao vivo.

