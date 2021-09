Jack Doohan conquistou a vitória na última corrida da Fórmula 3 em 2021, que encerra sua temporada em Sochi, ajudando a Trident a garantir o título de equipes após uma disputa tensa com seu companheiro Clément Novalak. Já Caio Collet abandonou ainda na primeira volta após um toque.

O australiano, que conquistou o vice-campeonato de pilotos após o título de Dennis Hauger, teve uma disputa apertada com Novalak para vencer pela quarta vez no ano, sendo a terceira nas corridas de domingo, que distribuem mais pontos.

Com Novalak em terceiro no campeonato, a Trident ficou com o título de equipes, segurando a toda poderosa Prema. O francês andou em segundo por boa parte da corrida, mas terminou em terceiro, perdendo posição no final para Fréderik Vesti, da ART.

Logan Sargeant foi o quarto com a Charouz após largar de 11º, tendo vencido na sexta. Jak Crawford, da Hitech foi o quinto, com Johnathan Hoggard em sexto.

A Charouz de Ayrton Simmons precisou ser removida do grid em direção ao pitlane antes mesmo da volta de apresentação, deixando-o no fundo do grid para a corrida.

Doohan teve uma boa largada, mantendo Novalak em segundo para segurar Hoggard. Vesti batalhou com Lorenzo Colombo para retomar a sexta posição que havia perdido na saída, enquanto o campeão Dennis Hauger subiu de nono para sétimo.

A confusão começou na curva dois, deixando Collet com uma asa danificada após contato com Aleksandr Smolyar, forçando o brasileiro a abandonar a corrida, enquanto o russo da ART teve problemas no assoalho.

Nas voltas seguintes, tínhamos batalhas internas, com Juan Manuel Correa e Vesti, da ART, disputando a quarta posição, e Arthur Leclerc e Olli Caldwell buscando a 14ª colocação.

Hauger acabou rodando na volta sete, após ser atingido por trás por Oliver Rasmussen na curva sete, caindo para o fundo do pelotão e atrapalhando as expectativas da Prema de fazer a limpa com os títulos de pilotos e equipes.

Novalak chegou a assumir a liderança, passando Doohan na curva cinco, com seu companheiro de equipe sendo forçado a escapar da pista. A Trident alertou os pilotos para não lutar a partir daí.

Mesmo com o pedido depois para deixar Novalak passar, Doohan se manteve na liderança no meio da prova, com Vesti se aproximando em terceiro. Duas voltas depois, o mesmo pedido da Trident, novamente sem resposta de Doohan.

Vesti chegou a se afastar da dupla da Trident após escapar da pista na volta 16, caindo fora da zona de DRS, enquanto a disputa de Doohan e Novalak seguia quente. Os dois continuavam trocando posições apesar das mensagens incessantes da equipe.

Isso permitiu que Vesti ultrapassasse Novalak no lado de dentro na curva 12, assumindo a segunda posição. O francês tentou recuperar na última volta, mas optou por não arriscar.

Com isso, Dennis Hauger, que havia garantido o título na sexta, termina o campeonato com 205 pontos contra 179 de Jack Doohan. Clément Novalak foi o terceiro, com 147, Fréderik Vesti o quarto com 138 e Victor Martins o quinto, com 131. Com 93, Caio Collet termina o campeonato na nona posição em seu ano de estreia na categoria.

Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 3 em Sochi:

