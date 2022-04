Carregar reprodutor de áudio

O GP da Emilia Romagna da Fórmula 3 FIA começou com gosto amargo para Caio Collet, o brasileiro da MP Motorsport liderou praticamente toda a prova em Ímola até ser acertado por Isack Hadjar na última volta.

Largando do quarto lugar no grid, Collet saltou para o terceiro lugar ao apagar das luzes, na sequência fez uma manobra espetacular colocando por fora de Kush Maini na curva 1 e assumindo o segundo lugar. Nas voltas seguintes passou a atacar Franco Colapinto em busca da primeira colocação.

Na quarta volta Collet usou a asa móvel para superar Colapinto na reta dos boxes e assumir a liderança, na volta seguinte o piloto argentino tentou o troco, mas o piloto do carro #10 manteve a ponta da corrida.

Collet passou a abrir vantagem, na nona volta o safety car foi acionado após acidente entre dois concorrentes que ocupavam o 23º e 24º lugar respectivamente.

Três voltas mais tarde aconteceu a relargada, o brasileiro da Alpine Academy novamente largou muito bem e não deu chances para os adversários, mas o safety car foi acionado pela segunda vez após contato entre dois pilotos do pelotão de trás da corrida.

No 17º giro de prova aconteceu a relargada, Caio Collet novamente largou muito bem e manteve a liderança, neste momento faltavam três voltas para o fim. Na mesma volta o safety car virtual foi acionado após Arthurr Leclerc bater em uma placa de pista, sujando o traçado.

Assim que a bandeira verde foi acionada o brasileiro manteve a distância para Franco Colapinto que era atacado por Hadjar.

Na última volta Colapinto usou a asa móvel para assumir a ponta, Isack Hadjar que vinha logo atrás tentou uma ultrapassagem por fora e acertou a roda traseira direira de Collet, tirando o brasileiro da corrida.

"Realmente foi uma boa corrida até a última volta, consegui uma boa largada pulando para segundo e primeiro", disse Collet. "Faltou um pouco de ritmo na última volta, me senti na desvantagem no DRS. Abrir a última volta em primeiro e não acabar a corrida é frustrante, agora é buscar o máximo de pontos amanhã para salvar o fim de semana".

Neste domingo Caio Collet vai largar na 9ª colocação da segunda corrida da etapa, a prova será transmitida ao vivo, às 03h45, pelo Bandsports.

