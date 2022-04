Carregar reprodutor de áudio

Parecia que o dia em Ímola começaria verde e amarelo. O brasileiro Caio Collet se encaminhava para vencer pela primeira vez na Fórmula 3, mas viu tudo acabar na última volta após liderar desde o começo da corrida. Collet acabou perdendo a liderança para o argentino Franco Colapinto, que venceu a prova, e ainda acabou abandonando devido a um toque com Isack Hadjar.

Essa é a primeira vitória do argentino em seu ano de estreia na F3, após uma corrida repleta de interrupções. Tendo largado na pole, ele perdeu a liderança para o brasileiro na quarta volta, após o piloto da MP Motorsport se aproveitar do DRS na reta.

Mantendo-se em segundo, Colapinto conseguiu recuperar a liderança de Collet na chegada à Tamburello no começo da última volta após um safety car virtual. Pouco depois, a corrida do brasileiro teve um fim dramático após o contato com Hadjar, que posicionou seu carro no lado de fora em uma curva de esquerda.

Ambos os carros terminaram na brita, mas Hadjar conseguiu sair para terminar em quinto, perdendo posições para Victor Martins, Jak Crawford e Roman Stanek.

O primeiro safety car foi acionado na nona volta, após Zak O'Sullivan escapar na curva 6, seguido de Pepe Martí em um incidente separado.

A segunda aparição do carro de segurança veio após a colisão entre Reece Ushijima e Federico Malvestiti na saída da Tamburello, com o piloto da Van Amersfoort batendo na traseira da Jenzer antes de ambos pararem na brita.

A Fórmula 3 realiza no domingo a segunda corrida do fim de semana em Ímola, com largada marcada para 03h50, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Confira o resultado da Corrida 1 (Sprint) da F3 em Ímola:

