Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3, importante passo no caminho à Fórmula 1, também abre neste fim de semana sua temporada 2023, acompanhando o Mundial no Bahrein. E o campeonato promete grandes emoções graças aos jovens talentos do esporte a motor mundial.

O Brasil estará triplamente representado no grid da F3 em 2023: Caio Collet fará sua terceira temporada na categoria, trocando a MP Motorsport pela Van Amersfoort, correndo ao lado do mexicano Rafael Villagómez e o australiano Tommy Smith.

Já os outros dois farão suas estreias na categoria. Roberto Faria será piloto da PHM Racing by Charouz, ao lado da alemã Sophia Flörsch e do polonês Piotr Wisnicki. Já Gabriel Bortoleto correrá pela Trident, junto do italiano Leonardo Fornaroli e do alemão Oliver Goethe.

O formato deste ano será o mesmo de 2022: na sexta-feira uma sessão de treino livre, seguido da classificação, enquanto as duas corridas acontecem no sábado e no domingo.

Confira os horários da Fórmula 3 no Bahrein:

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 06h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h50 Bandsports

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com discute duelos internos das equipes da F1 em 2023 Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music