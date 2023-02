Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet inicia neste fim de semana sua terceira temporada na Fórmula 3, no evento-suporte ao GP do Bahrein de F1 em Sakhir. Será a primeira competição do piloto brasileiro de 20 anos de idade pela equipe holandesa Van Amersfoort Racing (VAR), que em 2023 disputa sua segunda temporada na categoria.

Collet neste ano pilota o carro #17 e chega credenciado como um dos mais experientes competidores do grid, depois de duas temporadas finalizadas entre os dez melhores na F3 – foi nono em seu ano de estreia e oitavo no ano passado. Seu repertório na categoria foi um dos fatores decisivos para o interesse da VAR, escuderia que fez uma temporada inaugural consistente, vencendo corrida em 2022 e cravando o recorde da pista com a pole no Bahrein logo em sua prova de estreia, e que agora ambiciona resultados mais expressivos.

O contato inicial entre piloto e equipe na pista foi bastante produtivo nos testes de pré-temporada realizados em Sakhir há duas semanas. Vencedor de duas provas no ano passado, Caio percorreu a distância de diversas corridas e realizou simulação de quali, fechando uma das sessões com o quarto melhor tempo.

Exceto na etapa de Monaco, que terá programação diferenciada, o regulamento deste ano mantém o formato da temporada passada, com um treino livre de 45 minutos e um quali de 30, antes das duas corridas de cada etapa. A Sprint Race paga dez pontos ao vencedor e acontece no sábado, com ordem de largada estabelecida pela inversão das 12 primeiras posições do treino classificatório. A Feature Race distribui mais pontos (25 pela vitória), é realizada no domingo e tem o grid definido pelo resultado do quali.

“Aprimoramos tanto os pontos fortes quanto os fracos durante o teste, tanto na minha performance quanto na da equipe e do carro”, disse Collet. “Começamos o primeiro dia um pouco fora do ritmo e evoluímos até o topo, o que foi muito positivo. No último dia completei a distância de duas corridas e fizemos uma simulação de quali. Foi intenso e coletamos dados importantes. Se algo mudar no fim de semana da corrida, sabemos a direção que temos que tomar no desenvolvimento do carro. Estamos preparados.”

O Bandsports exibe para o Brasil o classificatório e as corridas da primeira etapa do calendário no Bahrein.

