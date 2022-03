Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet larga em primeiro lugar na prova de abertura da FIA F3 neste sábado no Bahrein. O piloto da MP Motorsport classificou o carro #10 em 12º no treino classificatório realizado na sexta-feira e, favorecido pela regra da inversão do grid, vai partir da posição de honra na Sprint Race.

Com previsão de 20 voltas e 10 pontos atribuídos ao vencedor, a prova tem largada prevista para as 6h40 e transmissão ao vivo pela Bandsports.

A corrida do domingo é a chamada “Feature Race”, com 24 voltas e cuja vitória vale 25 pontos.

Esta é a segunda temporada do integrante da Alpine Academy na F3. Em 2021, Caio defendeu a mesma equipe e terminou a temporada em nono, com dois pódios conquistados.

Ele destacou a evolução de seu equipamento entre o treino livre e o classificatório desta sexta-feira no Bahrein. Pela manhã, Collet registrou o 17º tempo, a 0s877 da melhor marca. No quali, o campeão da F4 Francesa de 2018 e vice da F-Renault Eurocup em 2020 cravou sua melhor passagem em 1min46s945, ficando a 0s696 do tempo do pole na corrida de domingo.

“Felizmente eu vou largar na pole, mas, para resumir o dia, foi um pouco frustrante”, disse Collet. “No primeiro set de pneus na classificação a gente estava bem, entre os três primeiros. No segundo set acabei não me adaptando e não tirei o máximo, sem conseguir fazer uma boa volta.

“No final, vamos largar na frente com a inversão de grid. Recebemos mais uma chance e temos que fazer de tudo para usar e sair daqui com o máximo de pontos que for possível, tanto lutando pelo pódio no sábado quanto tentando avançar no domingo”, completou.

